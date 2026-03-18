◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)

巨人の阿部慎之助監督が試合後、先発し5回2失点の戸郷翔征投手に言及しました。

この日起用した戸郷投手について「状態が上がってほしいというこちらの願いもある」と語った阿部監督。

「それなりに試合を作れたが、彼の持っている力からしたら物足りなさを感じた」とコメント。過去3年連続2桁勝利を挙げた右腕だけに、さらなる奮起を促します。

今後については「もうオープン戦は(登板は)ないと思う。明日(18日)以降に判断」と語りました。

またこの試合では育成の平山功太選手が2試合連続ホームラン。デビューから2戦連発と輝きを放つ22歳に「見てみたいと言ったので今日も使ったし明日(18日)も使うと思う。最後の最後まで見ていたい選手」と賛辞を贈ります。

6回からは捕手の岸田行倫選手をファーストで起用。「なきにしもあらずなので今日試させてもらった。うちで1番しぶといバッターを外すのはもったいない。いろいろなことを想定して」と、チームのオプションとして考えていることを明かしました。