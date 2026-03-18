元ＴＢＳアナウンサーで、２１年２月に同局を退社した伊東楓さんが１７日までにＳＮＳを更新。ドイツでの様子を投稿して話題になっている。

自身のインスタグラムに「西ドイツ ＃ｍｙｇｅｒｍａｎｌｉｆｅ」と題して投稿。美術館を訪れる様子や食事を楽しむ様子などを公開した。

さらに「私のベースはベルリンだけど久しぶりに西ドイツに滞在してると空気感も文化もちょっと違っていて心踊るものがあった」と感想をつづり、最後は「そして、ケルンの美術館がとても良くて 想定してなかった分なんだか人生得した気持ちになった」と投稿を締めた。

この投稿に「ベルリン、今後の移住先で考えているので、いつも拝見させてもらっています 西ドイツもいい感じですね〜」「楓さん、どれも素敵なお写真ありがとうございます 飲食店や綺麗な街並みが沢山ある場所だったり、美術館での過ごされ方、とても充実感が伝わって来ました 西ドイツでの新しい文化に触れて良かったです 楓さんの明るくて爽やかな笑顔が励みになります これからも沢山のご活躍を祈っています」「楓さん、お疲れ様です 素敵な街並みですね お綺麗です」などのコメントが寄せられている。

伊東さんは立大在学時に「ミス立教」ファイナリストに選出された。１６年にＴＢＳ入社し、２１年１月にラジオ番組で退社して絵本作家を目指しドイツへ移住することを発表。現在は黒髪だったアナウンサー時代から別人のように変ぼうした。