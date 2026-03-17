三陽商会が新ユニセックスブランド始動　「カオス」元ディレクターの櫛部美佐子を起用

三陽商会が、新ユニセックスブランド 「オーレム（AUREME）」を2026年秋冬シーズンにスタートする。4月21日にデビューコレクションのショーを開催し、7月上旬にブランド公式サイトオープンして予約販売を開始。9月から店舗およびオンラインストアで販売する。

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ディレクターには、アンドエスティHDグループのエレメントルールが運営するセレクトショップ「カオス（Chaos）」のディレクターを務めていた櫛部美佐子を起用。「空気をまとい素肌に寄り添う 未来のための日常着」をコンセプトに、都市生活者が直面する気候や環境変化に寄り添い、機能性とファッション性を両立したデイリーウェアを提案する。ブランド名は「AURA（気配・空気）」「ME（自分）」に由来し、40代以上の「心地よさを求めるすべての人の日常着」になることを目指す。

コレクションは、機能的な「FUNCTION」、デイリーユースを想定した「DAILY USE」、快適さをフィーチャーした「COMFORTABLE」の3つのカテゴリーで構成。ボトムス（2万4200〜5万5000円）、シャツ・ブラウス（2万5300〜4万9500円）、ニット・カットソー（8800〜6万6000円）、ワンピース（2万5300〜9万9000円）、ブルゾン・ジャケット（4万4000〜11万円）、アウター（5万5000〜14万3000円）、雑貨（5500〜11万円）を揃える。

三陽商会は、2025年4月に公表した中期経営計画（2026年2月期〜2028年2月期）における新たな成長戦略として「新規自社ブランドの開発」を掲げており、中でも、ファッションビル・商業施設やECなど、百貨店以外を主販路とするブランド開発を重要戦略の1つとしている。オーレムをファッションビル・ECを中心とした販路開拓、新規顧客層獲得によるポートフォリオ補完のための注力ブランドと位置付け、5年後にはファッションビルを中心に約10店舗の展開を目指すとしている。

◾️三陽商会：公式サイト