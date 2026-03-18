きのうは名古屋で桜の開花が発表されました。続々と桜開花の便りが届いていますが、きょうからあすにかけて、桜の開花を促す雨が各地で降りそうです。

【西から雨の範囲広がる】

きょうは低気圧や前線が近づいてくるため、朝には西から雨雲がかかってくるでしょう。日中は西日本の広い範囲で雨となりそうです。また、夕方には関東地方の沿岸部でも一部にわか雨があるかもしれません。ただ、これは高気圧の縁をまわって暖かく湿った空気が流れ込む影響によるもので、低気圧や前線による雨雲が本格的に関東地方にかかってくるのは日付が変わってから。

あすの朝早い時間帯に関東地方では本降りの雨となりそうです。通勤通学の時間帯はまだ雨が残っているかもしれませんが、次第に雨雲は抜けて、午後には各地天気回復に向かうでしょう。

【雨の割に気温は高め】

前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、南よりの風も吹くため、雨の割に気温は高めでしょう。鹿児島では20℃を超えて、4月上旬並みの暖かさとなりそうです。

一方で、前線や低気圧の北側にあたる岡山や広島、松江はあまり気温が上がらず、2月下旬並みの寒さに、冷たい雨の一日となるでしょう。

＜きょう18日（水）の各地の予想最高気温＞

札幌： 7℃ 釧路： 6℃ 青森： 9℃

盛岡：11℃ 仙台：11℃ 東京：17℃

新潟：13℃ 長野：16℃ 金沢：15℃

名古屋：17℃ 大阪：16℃ 岡山：12℃

広島：12℃ 松江：11℃ 高知：15℃

福岡：16℃ 鹿児島：21℃ 那覇：24℃

【東京の桜開花は…？】

あす以降、各地で4月並みの暖かさの日が多くなりそうです。特に東京のあすの予想最高気温は21℃と4月下旬並み。東京の桜開花予想日はきょうとなっていますが、もしきょう咲かなかったとしても、あすの暖かさで一気に桜の開花が進むでしょう。