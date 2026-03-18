『再会』最終回“淳一”竹内涼真、真犯人への怒りに共感続々 “南良”江口のりこの過去に驚きも「執念すげぇ!!」（ネタバレあり）
竹内涼真が主演するドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が17日に放送され、23年前の事件の真犯人が判明。南良（江口のりこ）の過去も明らかになると、ネット上には「涙ボロボロ」「鳥肌立った！」「執念すげぇ!!」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】真犯人に怒りをぶつける淳一（竹内涼真）
23年前に銀行強盗犯を射殺したのは淳一（竹内）ではなかったかもしれない。真相究明のカギを握るのは、23年後に発生した殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃。万季子（井上真央）は、淳一の潔白を証明したい一心で出頭。罪を認め、所持していた拳銃を南良に差し出す。すぐさま拳銃を調べ、ある事実に気づく南良。時を同じくして淳一は、直人（渡辺大知）が何気なく話した”23年前の事件直後の記憶”が引っかかる…。
そんな最終回では拳銃の残弾数から、23年前に淳一は発砲していなかったことがわかる。そして南良による捜査で、署長の小杉（段田安則）が強盗犯・大島（白石直也）と共謀していたことや、23年前に森で警察官・清原和雄（弓削智久）と大島を小杉が射殺していたことが発覚する。
事件を推理していた南良から決定的な証拠を突きつけられ小杉は大人しく逮捕されるものの、ふてぶてしい態度で自分は大島の共犯者ではなく事件の首謀者だと主張。そんな小杉に対して、淳一は激怒しながら「殺した人が…死んだ人が夢に出てきたことはありますか？」と問い詰める。これに小杉が笑いながら「ないね」と吐き捨てると、南良も怒りをあらわにしながら「あんたを捕まえるんじゃなかった…この手で殺すんだった」とつぶやき、小杉に向かって拳銃を突きつけるのだった。
小杉に対して激怒する淳一の姿が描かれると、ネット上には「悲しすぎる苦しすぎる」「色んな感情で涙ボロボロ出てきた」「署長まじ酷い悔しい」などの反響が続出。また小杉の逮捕後に、23年前の銀行強盗事件で最初に亡くなった犠牲者の男性が、南良の婚約者だったことも明らかになると「南良さんの過去は予想外」「うわぁ鳥肌立った！」「執念すげぇ!!」といった投稿が集まっていた。
【写真】真犯人に怒りをぶつける淳一（竹内涼真）
23年前に銀行強盗犯を射殺したのは淳一（竹内）ではなかったかもしれない。真相究明のカギを握るのは、23年後に発生した殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃。万季子（井上真央）は、淳一の潔白を証明したい一心で出頭。罪を認め、所持していた拳銃を南良に差し出す。すぐさま拳銃を調べ、ある事実に気づく南良。時を同じくして淳一は、直人（渡辺大知）が何気なく話した”23年前の事件直後の記憶”が引っかかる…。
事件を推理していた南良から決定的な証拠を突きつけられ小杉は大人しく逮捕されるものの、ふてぶてしい態度で自分は大島の共犯者ではなく事件の首謀者だと主張。そんな小杉に対して、淳一は激怒しながら「殺した人が…死んだ人が夢に出てきたことはありますか？」と問い詰める。これに小杉が笑いながら「ないね」と吐き捨てると、南良も怒りをあらわにしながら「あんたを捕まえるんじゃなかった…この手で殺すんだった」とつぶやき、小杉に向かって拳銃を突きつけるのだった。
小杉に対して激怒する淳一の姿が描かれると、ネット上には「悲しすぎる苦しすぎる」「色んな感情で涙ボロボロ出てきた」「署長まじ酷い悔しい」などの反響が続出。また小杉の逮捕後に、23年前の銀行強盗事件で最初に亡くなった犠牲者の男性が、南良の婚約者だったことも明らかになると「南良さんの過去は予想外」「うわぁ鳥肌立った！」「執念すげぇ!!」といった投稿が集まっていた。