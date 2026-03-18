桜井日奈子が激変！ 鍛え上げた腹筋チラ見せ 『SAKAMOTODAYS』オフショに反響
女優の桜井日奈子が17日、自身のInstagramを更新し、出演映画『SAKAMOTODAYS』のオフショットを公開した。
【写真】“少し痩せた”桜井日奈子の全身ショット
SnowManの目黒蓮が主演する『SAKAMOTODAYS』は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミックの実写化。桜井は、武闘派殺し屋コンビとしてボイル（小手伸也）と手を組む空手の達人・帯黒（おびぐろ）を演じる。
そんな桜井は同日、「映画『SAKAMOTODAYS』場面写真とオフショット」と役衣装姿の姿を複数枚公開した。「どんなに動いてもズレないサングラス、どんなに足を上げても裂けないパンツ、安定感抜群なサラシ、衣装部さんと持ち道具さんのプロフェッショナルも見どころです！」と裏方スタッフの技術力の高さをアピールしている。
写真では、原作の帯黒と同様に真っ赤なチューブトップにおかっぱ、サングラスという出で立ちの桜井だが、注目は腹筋。出演発表時にも「役作りで腹筋を鍛え上げたことも初めての経験です」と明かしていたとおり、鍛え上げた腹筋が割れているのが確認できる。本作では、本格的なアクションにもチャレンジする桜井にも注目だ。
コメント欄にも「うわっメッチャスタイルいいですね！」「カッコいい！セクシー」「めっちゃお綺麗ですよ」といった反響が寄せられている。
引用：「桜井日奈子」インスタグラム（＠sakurai.hinako_official）
【写真】“少し痩せた”桜井日奈子の全身ショット
SnowManの目黒蓮が主演する『SAKAMOTODAYS』は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミックの実写化。桜井は、武闘派殺し屋コンビとしてボイル（小手伸也）と手を組む空手の達人・帯黒（おびぐろ）を演じる。
写真では、原作の帯黒と同様に真っ赤なチューブトップにおかっぱ、サングラスという出で立ちの桜井だが、注目は腹筋。出演発表時にも「役作りで腹筋を鍛え上げたことも初めての経験です」と明かしていたとおり、鍛え上げた腹筋が割れているのが確認できる。本作では、本格的なアクションにもチャレンジする桜井にも注目だ。
コメント欄にも「うわっメッチャスタイルいいですね！」「カッコいい！セクシー」「めっちゃお綺麗ですよ」といった反響が寄せられている。
引用：「桜井日奈子」インスタグラム（＠sakurai.hinako_official）