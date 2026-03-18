26歳グラビア美女、キャミソール姿でリラックス 写真集オフショットに反響
SKE48元メンバーでタレントの北野瑠華が17日にInstagramを更新し、キャミソール姿のゆるい衣装姿を公開し、ファンを魅了した。
【写真】北野瑠華、“スケスケ”な写真
昨年12月に長崎・五島列島などで撮影した2nd写真集『ヴィーナスの、誕生』（白夜書房）をリリースしたばかりの北野。この日は、「スケスケ」の一言とともに、写真集撮影中のオフショットを公開した。
写真では、五島列島の自然の中で北野が、リラックスした様子でたたずんでいる。ロングスカートにキャミソール姿というゆるふわなスタイリングも、写真全体のやわらかな印象を演出している。
コメント欄には「たくさんのオフショットありがとう〜」自然治癒最高ですね」「可愛い」「瑠華ちゃんのセクシーでもう最高」といった称賛が殺到している。
■北野瑠華（きたの るか）
1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。2012年11月、SKE48に6期生として加入。2024年6月にグループを卒業すると、以降は女優、タレントとして活躍している。
引用：「北野瑠華」Instagram（＠rukakitano0525）
【写真】北野瑠華、“スケスケ”な写真
昨年12月に長崎・五島列島などで撮影した2nd写真集『ヴィーナスの、誕生』（白夜書房）をリリースしたばかりの北野。この日は、「スケスケ」の一言とともに、写真集撮影中のオフショットを公開した。
写真では、五島列島の自然の中で北野が、リラックスした様子でたたずんでいる。ロングスカートにキャミソール姿というゆるふわなスタイリングも、写真全体のやわらかな印象を演出している。
■北野瑠華（きたの るか）
1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。2012年11月、SKE48に6期生として加入。2024年6月にグループを卒業すると、以降は女優、タレントとして活躍している。
引用：「北野瑠華」Instagram（＠rukakitano0525）