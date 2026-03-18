連載「ベースボールの現在地」 米国籍のイタリア代表主将の願い

「THE ANSWER」では、17日（日本時間18日）に閉幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。世界ランク14位のイタリアは16日（同17日）の準決勝でベネズエラに2-4で敗戦したものの、史上初の4強入りと大躍進。国内出身選手が3人しかいない中、米国籍の主将はイタリアでの野球振興へ熱い使命感を抱いていた。

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イタリア代表と言っても、米国の選手ばかりじゃないか――。1次ラウンドで米国に8-6で勝利するなど快進撃を続けてきた“アズーリ”に対し、そんな批判の声も少なくなかった。確かに30人のロースターのうち、24人がイタリア系米国人。イタリア生まれの選手はわずか3人だ。主将のビニー・パスカンティーノ内野手（ロイヤルズ）も、バージニア州出身の米国人。だが、イタリアの野球振興への想いは熱い。

「イタリアの子どもたちへ。僕たちは君たちのために戦っているんだと知ってほしい。20年後のWBCで、イタリア出身でイタリア語を話す、そんなイタリア人でいっぱいのイタリア代表が僕たちは見たいんだ。それが今大会のゴールなんだ」

史上初の準決勝を前に、パスカンティーノは会見で熱弁を振るった。自分たちが今大会で活躍すればするほど、イタリア国内での注目度も高まり、野球人口の増加にも繋がる――。そんな使命感を胸にバットを振ってきた。イタリアの子どもたちへのメッセージを求められると、「僕たちがどれだけ楽しんでいるかを見てほしい。野球はそのためのスポーツなんだ」と口にした。

野球は団体競技でありながら、投手VS打者のように個人戦の側面も併せ持つ。「1人が何かするのを（ロースターにいる）26人だか30人だか、そこにいる全員が同時に祝福するんだ。1人の成功をチーム全体が祝福する。それがこの競技の特別なところだと思う」。野球のアンバサダーとして、その魅力を力説した。

イタリア出身の同僚に感謝「受け入れてくれて…」

惜しくも初の決勝進出を逃した後、会見でパスカンティーノは3人のイタリア出身の同僚に感謝した。「僕らを受け入れてくれてありがとうと伝えたんだ。彼らがイタリア系米国人を温かく迎えてくれなかったら、これは実現しなかったから。僕たちも彼らに恩返ししたかった」。クラブハウスではイタリア出身の家族らとの思い出話に花が咲き、「日曜日のディナー」を囲む大家族のような関係が生まれた。

だからこそ「もう一緒にいられないことが悲しいんだ」。快進撃が終わり、解散の時が来たことを惜しんだ。「このチームで主将を務められたことは、僕のいままでの野球人生の中で頂点に来るものの一つ。一生忘れないよ」。目は赤くなっていたが、スーツに着替えた大男の顔には充実感が滲んでいた。

「イタリアで700万人がこの試合を見ていたと聞いた。試合が終わったのは向こうでは午前4時ぐらいかな？ 信じられないぐらい素晴らしいことだ。これがこの大会をやる意義だと思う」

まだこれが「第一歩」。今後イタリアに行って野球教室などの普及活動を行う計画もあるという。20年後、パスカンティーノらがまいた種が実を結ぶのがいまから楽しみだ。

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3月5日に第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕。熱戦が続いている。2006年に第1回が行われてから20年、過去3回優勝した日本の強さが世界に認められる一方、国際大会を通じて世界の野球の距離は着実に縮まってきている。「THE ANSWER」では大会期間中「ベースボールの現在地」と題し、選手やスタッフが“国際野球”に挑む思いを伝える。他の種目と競技人口を比較すればマイナーと言われることもある野球。ただ世界中に、このゲームを愛する人がいる。注目される数年に一度の機会だからこそ、世界の野球の今を知り、ともに未来を考えるきっかけを作る。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）