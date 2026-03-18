小学3年生の頃、オリックスでプレーするイチローを一目見ようと、両親に内緒で電車とバスを乗り継ぐ「大冒険」をした岩手の野球少年。あれから18年。菊池雄星に、遠くから見つめていたヒーローと同じチームでプレーする奇跡の瞬間が訪れた。

【画像】ドラフト指名後の会見で俯きながら「なんとも言えない表情」を見せる若き日の菊池雄星

そのとき、菊池はどのような心境だったのか。そして、菊池が心を奪われ続けるイチローの行動とは。『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）の一部を抜粋して紹介する。



菊池雄星 ©文藝春秋

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少年時代の憧れの選手

僕がイチローさんとチームメイトとしてプレーしたのは、たった1試合だけです。そう、僕にとってメジャーのデビュー戦が、奇しくもイチローさんの日本での引退試合の日となりました。

あの日、僕は5イニングを投げ、マウンドを降りましたが、その瞬間まで何も知らされていませんでした。だからこそ、その事実を知ったとき、こみ上げてくるものをこらえることができませんでした。

僕がまだ小学校3年生だった頃。当時、オリックス・ブルーウェーブ（現オリックス・バファローズ）に在籍されていたイチローさんの姿をどうしても見たくて、岩手県営野球場までたった一人で向かったのです。両親は共働きだったため、親の帰りを待っていたら、到底試合には間に合いません。僕は人生で初めて、たった一人で電車とバスを乗り継ぐという大冒険をしました。何度も道に迷いましたが、途中からはたと気づきました。「51」の背番号が入ったイチローさんのユニフォームを着ている人たちの後をついていけばいいことに。同じバスに乗り込み、家を出てから2時間半後、僕はなんとか目的の球場にたどり着くことができました。そこにいた、日本最終年のイチローさんのユニフォーム姿は、子ども心にも格別のオーラを放っているのがわかりました。

イチローさんから「所作の美しさ」を学ぶ。

あれから18年もの歳月が流れ、まさかあの日、遠くから憧れの眼差しで見ていた方と、同じチームで、たとえ1試合だけであっても、共にプレーできる日が来るなんて……。僕の野球人生においても、これほど忘れられない日はありません。

イチローさんは引退された今も、シアトル・マリナーズをサポートしています。そのため、僕がマリナーズ在籍中はトレーニング器具を使わせていただきましたし、ときには食事をご馳走になったりする機会にも恵まれています。そんな時間をご一緒させていただく中で、僕がいつも心を奪われるのは、その「所作の美しさ」です。

毎日、新品のようにピカピカに磨き上げられているスパイクやグローブ。まるで大切な宝物を扱うかのように、丁寧に置かれるバット。流れるようにスムーズなトレーニングフォーム。トレーニングマシンを扱う手付きさえも、美しく、無駄がありません。

それはグラウンドの中だけの話ではなく、食事の席でも同じです。焼肉のお肉を1枚ひっくり返す手付き、ワインを注いでくださる際の澱みない動き。そして何よりも、イチローさんから発せられる一つひとつの言葉が、選び抜かれていて、本当に美しいのです。

無駄や雑な要素が、そこには一切存在しない──。その姿は、今から24年前、岩手県営野球場で僕が見たあの光景と重なります。初回に敬遠四球を受けたイチローさんが、手にしていたバットをそっと、本当にそっと、地面に置いたあの美しい姿。今、目の前にあるすべての所作の美しさは、あの日に僕が感じた美しさと、たしかに繋がっているのです。

〈「雄星のつらさは、注目された人間にしかわからないもんなんだよ」…愛車のロールス・ロイスに乗る石井一久が後輩に伝えた“意外なメッセージ”とは〉へ続く

（菊池 雄星／Webオリジナル（外部転載））