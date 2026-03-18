〈「その事実を知ったとき、こみ上げてくるものをこらえることができませんでした」…イチローが菊池雄星に秘密にしていた“ある事実”とは〉から続く

大きな期待を背負ってプロ入りしたものの、なかなか結果が出ず、孤独なプレッシャーに押しつぶされそうになっていた若き日の菊池雄星。そんな彼を温かく、時に厳しく見守り続けたのは、意外にも石井一久だった。

【画像】ドラフト指名後の会見で俯きながら「なんとも言えない表情」を見せる若き日の菊池雄星

左の本格速球派の先輩は菊池にとってどのような存在だったのか。菊池雄星が書き下ろした『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）の一部を抜粋して紹介する。



石井一久 ©文藝春秋

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誰かの心を照らすような存在になる─石井一久さんの教え。

プロ野球選手としての僕の道のりには、数えきれないほどの出会いと出来事がありましたが、その中でも、あの人の存在なくして今の僕は語れない。そう断言できる人がいます。

同じ左の速球派ということもあり、僕がまだ野球少年だった頃から、その人の投球スタイルに憧れていました。まるでブラウン管の向こう側で見ていたヒーローが、ある日突然、目の前に現れたような感覚。それが、石井一久さんとの出会いでした。

幸運なことに、プロ入り後、石井さんと同じ埼玉西武ライオンズでお世話になることができました。そしてプロ2年目のオフシーズンからは、カズさん（僕はずっとこう呼ばせてもらっています）と一緒に自主トレーニングをさせてもらう機会に恵まれたのです。

トレーニングそのものはもちろんですが、強烈に記憶に残っているのは、日々の食事です。カズさん、本当に毎日、焼肉しか食べません。遠征先でも、まず焼肉。

お酒を全く飲まないカズさんは、ウーロン茶とコーラが定番。僕もそれに倣って、毎晩のように焼肉。そしてウーロン茶とコーラという日々が続きました。今思えば、あの食生活が僕の身体をつくったかどうかはさておき、カズさんと過ごした濃密な時間の象徴として、僕の記憶に深く刻まれています。

当時の僕は、大きな期待を背負ってプロの世界に飛び込んだものの、なかなか結果が出せない日々。

そんなとき、いつも僕のそばにいて、声をかけてくれたのがカズさんでした。ただ優しいだけでなく、ときには厳しく、そして常に見守ってくれている。その存在が、どれほど僕の支えになったことか、言葉では言い尽くせません。

「雄星のつらさは、注目された人間にしかわからないもんなんだよ」

ある日のことです。カズさんの運転するロールスロイスに乗せてもらい、当時本拠地だった西武ドームから、遠征先の千葉マリンスタジアム（現ZOZOマリンスタジアム）へと向かう機会がありました。普段なら緊張でガチガチになってしまうような超高級車の中も、カズさんと一緒だと不思議とリラックスできたのを覚えています。

その車中で、カズさんがふと、僕にこう語りかけてくれたのです。

「雄星のつらさは、注目された人間にしかわからないもんなんだよ。俺も、若い頃からある程度、多くの視線の中で生きてきた。だから、お前の気持ちが痛いほどわかる。今は周りがいろいろ言うかもしれないけど、何かあったら、いつでも俺に言ってこいよ」

その言葉を聞いた瞬間、僕の目から涙が溢れ出て止まらなくなりました。ロールスロイスの助手席で、声を殺して泣いたあのときのことを、僕は一生忘れないでしょう。誰にも理解されないと思っていた苦しみを、カズさんはわかってくれていた。それだけで、どれほど救われたことか。

その後も、カズさんは事あるごとに僕を気にかけ、アドバイスをくれ、そして何よりも、僕の可能性を信じ続けてくれました。

そんなカズさんが持っていた、メジャーリーグにおける日本人サウスポーの最多勝記録。その記録を僕が更新できたという事実は、単なる数字以上の意味を持っています。僕にとってそれは、恩師の記録を超えたという特別な誇りなのです。

人は誰しも、人生の中で壁にぶつかり、挫折を味わうことがあります。そんなとき、たった一言の誰かの言葉が、その後の人生を大きく変えることがある。僕にとって、カズさんの言葉がそうであったように。

そして、今度は僕が、誰かにとってのそんな存在になれたらと思うのです。注目されることのプレッシャー、結果が出ないときの焦り、怪我、そして孤独感。それらの経験があるからこそ、伝えられることがある。

高級なロールスロイスの中での涙も、庶民的な焼肉屋での語らいも、すべてが今の僕をつくり上げている大切なピースです。そして、その中心にはいつも、カズさんの温かい眼差しがありました。

〈「こんな古い借家じゃなくて、大きな家をプレゼントする」…中2の菊池雄星がプロ野球選手になることを決意するきっかけになった“母の切ない要望”〉へ続く

（菊池 雄星／Webオリジナル（外部転載））