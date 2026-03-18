「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

期待のルーキーが、ついにベールを脱いだ。「右脚の肉離れ」で出遅れていた、阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、ファームのオリックス戦（日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）に「５番・ＤＨ」でプロ初出場。初打席でヒットを放つなど、上々のデビューを飾った。完全復活へ向けて、また一歩前進した虎の未来を担う男には、想像できない素顔がある。

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うれしい出来事だった。立石が好きなタレントとして入団前から名前を挙げていた、元ＡＫＢ４８の福留光帆。本紙が昨年１１月に単独インタビューし、立石へエールを送ってもらった。預かっていたサイン色紙を渡した際には「興奮しました。ありがとうございます！」と満面の笑みを浮かべた。

生活の大半は野球のことを考えている立石。ただ、お笑いやバラエティーなどの動画を見ることは好きだった。そこで独特のキャラクターを武器に活躍する福留の存在を知り、応援するようになったという。

いつもクールで口数が多い方ではないが、その様子が一変する瞬間があるという。創価大野球部の１学年後輩で、練習の手伝いや一緒に食事に出かけるなど、仲のよかった太田直希さんが明かす。「あんな感じですけど、福留さんがテレビに映ったら、目の前に行って見てますからね」。野球をしている時からは、なかなか想像できない素顔がある。

そんな“推し”は尼崎市出身で、４月４日にはＳＧＬスタジアムで始球式に登場予定。ただ、立石が１軍に上がり、初対面はお預けになるのが理想的だろう。（デイリスポーツ阪神担当・滋野航太）