「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に侍ジャパンの一員として出場していた阪神・佐藤輝明内野手（２７）、坂本誠志郎捕手（３２）、森下翔太外野手（２５）が１７日、ＺＯＺＯマリンでロッテとのオープン戦に臨んだチームに合流し、即スタメン出場した。以下、森下との主な一問一答。

◇ ◇

（試合前）

−ＷＢＣで一番印象に残ってるシーンは。

「どれもが自分にとっては初体験のことだったんで、すごく刺激的でしたし、もっともっと頑張らないといけないなと思わされた大会でした」

−ベネズエラ戦での勝ち越し３ラン。

「守備はいつも通り入れたという印象で、その後の打席もしっかり自分らしい打撃っていうのはできたかなと思います」

−かなり感情を爆発させていた。

「自分自身も奮い立たせたいっていう思いもありましたし、あの１本でベンチを鼓舞して、すごく一丸となって行けたらっていうところもあって。ベンチからすごいチームメートが飛び出してきてくれてたんで、その気持ちに応えながらガッツポーズしました」

−トップレベルの選手たちと過ごしたのは大きい。

「初めてメジャーの球場を体感できたので。その経験がすごく自分の中でも自信となって生きてるんじゃないかな」

−大谷選手の存在は。

「いろんな会話をさせてもらって、本当に気さくに話しかけてくれたり、ホームラン打った時もナイスバッティングっていう声もいただいた。多く語るというよりかは野球で、すごく背中で見せてくれたなと。自分も背中で見せられる選手にすごくなっていきたいという目標でもあります」

（試合後）

−２打席立って感覚は。

「ちょっとまだ感覚としては合ってなかったですけど、もうちょい合わせたいなと思います」

−シーズンへの切り替えは。

「やるしかないので。切り替えられなかったじゃ済まないので、切り替えるしかない」