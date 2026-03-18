良質な犯罪ドキュメンタリーを一本生み出すことは、際限なく時間と精神を削り続ける、出口の見えない泥仕事だ。凄絶な現実を、いかにして高い純度のコンテンツへと昇華させ、我々に突きつけるか――。制作側はバランスの見極めを求められる。

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一方で、地上波から毒が消えた現代では、もっと生々しく、もっと残酷な「本物の人間」を求める声が高まっている。この需要と供給のアンバランスを、圧倒的な資本力と執念で埋めているのが今のNetflixである。ドキュメンタリーに目の肥えた読者すら納得させる、世界の深淵に肉薄した5作品を厳選した。

『猫イジメに断固 NO!：虐待動画の犯人を追え』



『猫イジメに断固 NO!：虐待動画の犯人を追え』 ©Netflix

始まりは、ある男が投稿した目を覆いたくなるような動物虐待動画だった。本作の主役は、画面の向こう側で憤り、立ち上がった世界中の素人探偵たちだ。彼らはわずか数秒の映像から、部屋のコンセントの形状や窓外の景色を解析し、犯人の居場所を執念深く特定していく。その執念はもはや狂気と言ってもいい。

だが、犯人ルカ・マグノッタはさらに注目を集めようと、より恐ろしい惨劇へとエスカレートしていく。猫から人へ。アイスピックによる殺害の模様を録画しインターネットに投稿、さらには遺体を切断し、その一部をカナダの政党本部に送りつけるという常軌を逸した凶行に及んだ。レンズ越しに世界を挑発し続けた男と、キーボードを武器に応戦した市民の「共依存」ともいえる記録は、既存メディアが立ち入れない領域まで徹底的に追っている。

『Tinder詐欺師: 恋愛は大金を生む』

マッチングアプリを舞台に、ダイヤモンド商の御曹司を装って女性たちから巨額の現金を搾取したサイモン・レヴィエフ。

彼のヤバさは、単なる結婚詐欺の枠に収まらない。騙し取った金で豪華なプライベートジェットを乗り回し、その姿をSNSで誇示することで、次の標的に信用を植え付ける――この無限のループを構築したシステムにある。いわば、Aさんから奪った金でBさんとキャビアを食し、Bさんから奪った金でCさんと世界を飛び回る。この「恋愛版ポンジ・スキーム」とも呼ぶべき手法に、デジタル時代の虚飾が拍車をかける。

劇中では、サイモンが女性たちを意のままに操るために恐怖心を植えつけ、クレジットカード詐欺の共犯関係に仕立てていく様子が克明に描かれる。

サイモンの悪事はメディアによって大々的に報じられ逮捕に繋がった。しかしたったの5カ月で自由の身となる。すぐに悠々自適で贅沢な生活に戻り、今なお煌びやかな生活がSNSに投稿される一方で、被害者らは今でもローンの支払いに苦しめられている。この胸糞悪い結末を含め、この作品は我々の生きる世界の理不尽さを突きつける。

『ナイト・ストーカー: シリアルキラー捜査録』

1980年代半ば、ロサンゼルス。寝静まった民家に音もなく侵入し、老若男女を問わず、ある時は目玉をくり抜き、ある時は喉を切り裂くという無秩序な犯行を繰り返した悪魔崇拝者のリチャード・ラミレス。本作が秀逸なのは、単なる殺人鬼の記録に留まらず、彼を追った2人の刑事の疲弊と執念、そして当時のL.A.市民が味わった底なしの絶望を克明に描き出している点だ。

また、公判中の彼にプロポーズやファンレターを送り続けた女性たちの存在は、現代の「推し」文化の対極にある、人間の救いようのない業を突きつける。凶悪な犯罪者に性的魅力を感じる「ハイブリストフィリア（悪党愛好）」と呼ばれる心理。漆黒の髪に彫りの深い貌、そして圧倒的な「悪」のオーラを纏ったラミレスは、皮肉にも一部の女性たちを熱狂させた。作品内では、法廷に詰めかける女性たちの熱烈な眼差しさえも映し出される。

『犯罪捜査ファイル: ルーシー・レトビー新生児殺害事件』

舞台は病院の新生児室。空気混入やミルクの大量注入という「静かな手法」で7人の赤ん坊を殺害した看護師ルーシー・レトビー。イギリスの主要メディアが連日「現代医学史上、最も恐ろしい裏切り」と報じた事件だ。

新生児に手をかける残虐さはもちろんだが、本作が突きつけるもう一つの闇は、組織の腐敗だ。現場の医師たちが不審な点に気づき、再三にわたり病院幹部へ報告したにもかかわらず、病院側はブランドイメージを守るためにそれらを黙殺し、あろうことか彼女を擁護し続けた。

家宅捜索では自白とも受け取られるメモが発見されている。しかし、なぜ平凡で善良そうな女性が、最も無垢な存在を標的にしたのか、その動機はいまだ完全には解明されていない。その不気味さが、人間という生き物の計り知れない空洞を露呈させている。

『キープ・スイート：祈りと服従』

末日聖徒イエス・キリスト教会から派生した原理主義団体「FLDS」は、前指導者ルロン・ジェフスの死後、その息子ウォレンによって支配された。自身を絶対的な「預言者」と称した彼は、1万人を超える信者を完全な支配下に置き、強制労働と未成年の性的搾取をシステム化した。

本作が暴き出すのは、信仰を「性的搾取の免罪符」へとすり替えた、凄惨な「一夫多妻制」の実態だ。天国へのチケットとして、父親が自らの娘をジェフスへと差し出す圧倒的男性優位のコミュニティ。女性のあらゆる権利を奪い、行動を制限し、意志が芽生える10代半ばで強制的に結婚・妊娠させることで土地に縛る。コミュニティの結束を強固なものにするために、女性は「通貨」として扱われる。

シリーズ最終話、法廷で再生されるのは、ジェフス自らが記録していた凄まじい犯行の肉声だ。怯える少女に「神の愛」を囁きながら蹂躙するその声が響いた瞬間、「聖域」の欺瞞は跡形もなく崩れ去る。全4話を通じて描かれるのは、一人の男の歪んだ性欲が宗教という衣を纏った時、どれほどの地獄が生まれるのかという残酷な答えなのだ。

「現実の断片」を求めているなら…

結局のところ、私たちがこうした凄惨な事件の記録に惹きつけられてしまうのは、自分たちの立っている場所がいかに危ういものかを、確認せずにはいられないからだろう。

ドキュメンタリーというジャンルにおいて、現在のNetflixは一種の巨大な資料館のようになっている。犯罪心理を解き明かす対談ものから、国家規模の汚職を暴くルポルタージュまで、そのラインナップは驚くほど膨大だ。

もし、フィクションよりも重たい「現実の断片」を求めているなら、Netflixの検索欄にキーワードを放り込んでみるだけで、週末の時間は容易に溶けていくだろう。

（中川 真知子）