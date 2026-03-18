17日に放送されたABCラジオ「天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと」で、お笑いコンビ、天才ピアニストの竹内知咲（34）ますみ（38）が先日受診した人間ドックでの体験を語った。

2人にとって人間ドックは一昨年以来2度目。「なんやかや言うても、体が資本やから」と、そろって病院に出向いた。竹内は「視力が両目とも1・5あって、うれしかった」と順調に検査項目をクリアしていったのに対し、芸人になる前は看護師として働いていたますみは悪戦苦闘。初経験のマンモグラフィー検査では「あれはやばい。おぱいがちぎれた」と、その痛みを振り返った。

最後に受けたのが、胃カメラと大腸カメラ。胃カメラをスムーズに飲み込めるよう、のどに麻酔用スプレーをかけても、なぜかますみには効かなかった。大腸カメラ用の鎮静剤も効果がなかったようで「破裂する！ いたたたた！」と検査中に大声をあげてしまった。その騒ぎっぷりには、他の患者さんもびっくりし「お連れさん、大丈夫ですか？ すごい声が聞こえましたけど」と竹内に話しかけたほど。

不思議なもので、検査が終わる頃に麻酔がやっと効いたのか、ますみはぐっすり眠りに落ちた。検査終了後には、病院側から「次回はしっかり（全身）麻酔をしてくれる病院で受診されることをお勧めします」と警告され「それって、ブラックリスト入りってこと？」と、ますみと竹内は苦笑していた。