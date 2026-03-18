「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」――タスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

出世する人は「即レス」しない

みなさんの職場には「即レス」している人はいますか。きっと「仕事ができる」「優秀な人」というイメージがついているかもしれません。

しかし実は、仕事が速い人は「即レス」をしないのです。意外に思えるかもしれませんが、これには歴とした理由があります。

それは何でしょうか。実は、即レスをすると、仕事において「隠れたムダ」が生まれてしまうのです。

今回は「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」の中から、「実行の技術」について、紹介していきましょう。

「切り替え」が多いと遅くなる

人間は元来、周囲の異変に敏感なので、長時間集中するようにはできていません。

1つのことに集中することは、身の危険を高めます。ですから、かなり意図的に環境を整えない限り、集中できなくて当然なのです。

しかし実際の仕事の現場は、そのような環境になっていません。作業をしていると上司に話しかけられ、メールやチャットの通知が鳴り、急な電話がかかってきたり、つい、私用スマホで家族からの連絡を見てしまったり……と、集中できないようになっています。

ここに、隠れたムダ＝「切り替え」が存在しているのです。

「連続して集中する」が理想

仕事を速く進めるために重要なのは、「集中して手を動かしている時間」を、できるだけ長く連続することです。ここで途中で切り替えないことが、作業の質とスピードを上げるために何より重要です。

ここで真っ先にでてくるのが「即レス」です。即レスをするということは、目の前の作業への集中を切るということですから、せっかく「深く考えるモード（計画モード）」になっていた頭に切り替えが生じてしまいます。

それにより、そこまで考えていた深い思考、アイデア、作業内容の「頭の中にあったのに、まだ残していなかったもの」が消えてしまいます。これは、自分の無駄遣いとも言えます。

こういった”隠れたムダ”は技術でなくすことができます。これが、「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」で真っ先に削るべきムダなのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）