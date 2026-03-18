日本の十八番はどこへ？ なぜ力負けを喫した？ 激闘を勝ち抜くベネズエラの“妙”が露呈させる侍ジャパンの「隙」【WBC】
今大会後に退任する意向となっている井端監督(C)Getty Images
綿密に計算された継投は、侍ジャパンの“不足要素”を浮き彫りにするようでもあった。
現地時間3月16日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で、ベネズエラ代表はイタリア代表に4-2で勝利。史上初の大会制覇まであと一つと迫った。
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今大会の台風の目となっていたイタリアを食い止めたのは、冴えわたる継投の妙。2回途中に2失点を喫した先発のカイダー・モンテロからリカルド・サンチェスにスイッチしたベネズエラは、そこから6人を費やしながら無失点リレー。とくに終盤7回からのエドゥアルド・バザルド、アンドレス・マチャド、ダニエル・パレンシアの方程式は、計5つの三振を奪う支配力を発揮した。
効果のほどは、何よりも数字が物語る。先述のマチャドとパレンシアはいずれも防御率0.00。他にもエマヌエル・デヘススは1.23、ホセ・ブットが0.00と抜群の安定感を誇っている。「結果論だ」とは言えば、それまでだが、WBCのような短期決戦においては頼もしい。この中継ぎ陣を確立できたのは、編成の手綱さばきが見事だったという他にない。
そんな“継投”は日本の十八番でもあったはずだ。少なくとも世界制覇をやってのけた2023年大会には、不測の事態にも備えられる強さがあった。
無論、パワー全盛の時代にあって160キロに迫るボールを投げる高出力の投手を用意するのは簡単ではない。ましてや大会直前に松井裕樹、平良海馬、石井大智と、戦力として計算に入れていたであろう投手が相次いで故障するアクシデントは誤算。チームビルディングが簡単なシチュエーションでなかった感は否めない。
とはいえ、だ。日本の先発と中継ぎの起用法は明確さを欠いていた。総力戦とはよく言ったものだが、ベネズエラ戦で精彩を欠いた伊藤大海らのリリーフ内容を見ても不安は否めなかった。実際、ベネズエラ人アナリストであるルベン・ロペス氏は自身のXで「日本は無防備で、間違いなく隙があった」と指摘している。
次回大会までにどこまで底上げできるか。多彩な投手陣を揃えたベネズエラの躍進は、“覇権奪還”に向けたヒントとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]