東京都在住の30代女性・ハーブさんは、数年前に乗ったタクシーの運転手さんに伝えたいことがある。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

その日、ハーブさんは車内で泣き続けていた。

すると、その様子を見かねて......。

＜ハーブさんからのおたより＞

2022年の8月、夫との関係に悩み、子供の手を引いて勢いで実家に帰りました。

タクシーをアプリで呼び、子供のお迎えのために保育園へ寄ってもらい、ペットの猫達をペットホテルへ連れて行き、最後は羽田空港まで送ってもらいました。

悩みすぎて自分の中で感情が爆発してしまい、タクシーには泣きながら乗っていました。

運転手さんに会わなければ、今頃...

私の様子を見かねたのでしょう。タクシー運転手のおじさんが道中、自分の家庭の話や若い時の話など、たくさんの言葉をかけてくれました。

運転手さん、あの時はありがとうございました。

おかげで今では夫ともたくさん話し合い、なんとか家族みんなで生活を続けています。

あの時、運転手さんに会わなかったら、私は東京へは戻ってなかったかもしれません。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

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