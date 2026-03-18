◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)

巨人の戸郷翔征投手が今季2度目のオープン戦登板を終えて、収穫と課題を語りました。

ヤクルト相手に先発した戸郷投手は初回の立ち上がり、ヤクルトのサンタナ選手に直球を打たれソロHRを被弾。それでも「今日は真っすぐを多めにいった。質や速さ、球威は(投球で)1番重要なところなので確かめたかった」と話す通り、その後もヤクルト打線に真っ向から立ち向かいました。

4回は1アウト2、3塁のピンチを背負い、犠牲フライで2失点目。「空回りした」とこの回を振り返り、「もっと大胆に行きたかった。踏み込みの強さなどもっとできる」と反省点を語りました。

戸郷投手はこの日、5回73球を投げて5被安打、3奪三振、2与四死球、2失点の内容でした。「あまり良いものは出なかったが、5イニング投げれたのは良かった」と総括し、「真っすぐの精度、得点圏でのフォークの精度や使い方が良くなかった」と修正点を挙げます。

昨季はシーズン序盤から不振が続き、8勝9敗、防御率4.14。過去3年続けていた2桁勝利もストップしました。「すべてにおいて見つめ直してきた」と話した戸郷投手は、「今日は良くなかったがあと1試合修正できる試合がある。しっかりやっていきたい」と開幕を見据えました。