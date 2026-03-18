「夢グループ」のテレビＣＭでおなじみの歌手・保科有里が１８日までに、「私の愛車が、傷をつけられてしまいました」とショックを吐露した。

自身のインスタグラムで１７日、「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました 右の前のドアと後のドア、そして左のドアと後のドア。写真のようにギーと」と告白。赤い車体に横一線で目立つ傷が付いている。

保科は「人様の家の前ではありません、駐車禁止の場所でもありません。もちろん外車のような高級車でもありません」と明かし、「見た時、意外と冷静だったのは自分でも不思議でした。人生ムシャクシャしてる人なんだろうな…こんな事したらまた自分に汚点が刻まれるのに…」と率直な思いをつづった。

「その後仕事があったので通報もしませんでした」という。「修理代は痛いけど自分がまたがんばります」と前向きだった。

この投稿にはフォロワーから「酷（ひど）すぎる」「せっかく大切に乗られてたお車なのに」「ショックだしそうゆう人間がいるのが悲しいですね」「これは悪意を感じますょ」「通報した方がいいんではないですか！？」と心配の声が寄せられている。