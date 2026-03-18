中学生3000人に教えたプロ教師が「月に漫画を50冊」買い「モンハン」「ゼルダ」に熱中する深い理由

歳を重ね学びと経験を積み重ねるなか、「黄金の3日間」における振る舞い方がガラリとかわったという長谷川氏。前回までの記事では若い頃の実践を再現したが、では、現在はどうなのか。学級通信をもとに引き続き「学級開き」の様子を見てみよう『中学の学級開き 黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）をもとにした特別記事をお届けする。生徒の名前はすべて仮名または記号とした。

入学式の一挙手一投足の確認から

前回までの記事では、20代のときに書いた学級通信をもとに、ある年の1年生との出逢いの日を再現してみた。私を昔から知る仲間は、今は大きく様変わりしているという。

「余裕」が感じられるというのである。

ここで、ごく最近（数年前）の出逢いの日、つまり学級開きの様子を記した通信を引用してみる。

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本日［4月］8日（金）、38名全員が集い、1年1組の学級開きを行いました。

記念すべき出立の日として、1日の記録をここに刻み付けておきます。

9時20分の登校時刻までに全員が席に着きました。えらい！

それまでの間は、入室する一人ひとりの名前を呼び、席に案内したり、談笑したりして過ごしました。

ちなみに1組で最も早く登校したのは、P君でした。そのご縁で、のちに本日限定の号令係をお願いすることになります。

9時25分、最初の学級活動にとりかかりました。

すべきことはひとつ。入学式の一挙手一投足の確認です。

最初に、呼名の練習です。

名前を呼ばれたら第一に何をする、第二に何をする、第三に何をする。

質問形式で確認しました。

最初は静かだった教室の、あちらこちらから声が上がり始めます。

それから実際に私が呼名し、本番どおりに動いてみる形で練習をしました。

声の大きさに程度の差はありますが、礼の姿はとても美しかったです。

「私はひそかに感動していました」

ここで5分間の休憩をとりました。

トイレの場所を教えたり、廊下にいる他学級の生徒に声をかけたり、私自身も忙しく動き回りました。

教室に戻り、Y君やX君がゲームの話をしているところに割り込み、モンハンやゼルダの話題を出しました。

息子と一緒にゲームをすることがごくたまにあるので、少しは話せるのです。

（ちなみに、私はひと月に100冊超の本を買います。漫画も50冊程度買います。漫画やアニメに関しては、かなり深く話せますよ。ぜひ楽しく会話しましょうね。）

その後、一度着席させ、動きを再確認し、廊下に出て、実際に並ばせました。

そしていよいよ、体育館へ向かったのでした。

入学式、君たちの態度、立派でしたよ。

お世辞抜きで、想像以上に良かった。

栗原さんの新入生代表挨拶も、とっても素晴らしかった。

私はひとり密かに感動していました。

本来ならば私が引率して退場するところですが、学年主任を兼ねています。

式後の保護者会で挨拶を述べよと言われていました。

予定では校長の後に登壇するはずでしたが、配慮されたのでしょうか、トップバッターになっていました。

名前を呼ばれ、保護者の皆さんの前に歩いていく、その間に話す内容をまとめました。

「生徒の成長を願う『同志』として、共に感じる『共感関係』のみならず、共に汗をか

く『共汗関係』を築き上げてまいりましょう

この言葉で締め括り、「では、失礼します！」と告げて、ダッシュで教室へ。

（廊下を走ってはいけませんね。どうしても走る時は音を立てずに忍び走りしましょう。）

急いだのですが、学年全体がまだ、休憩時間の途中でした。

ずっこけましたが、ホッとしました。

さあ、30分間の「学級開き」が始まります。

無駄なく、あくまでもポジティブに

話したいことは幾つもありますが、脳の容量には限りがあります。

しかも、初日です。

新たな級友との、そして担任である私との出逢いで緊張し、疲れています。

入学式でも緊張して疲れています。

意志力も持続力も、そして体力も、残り半分を切っている状態です。

そういう状態で色々と教えても、定着することは想像以上に少ないのです。

しかも、週明け月曜日、火曜日には特設学活があります。

大切な事柄は、そこでじっくり扱うことができるのです。

そこで、30分間でふたつのことしかしない、と決めました。

（1）丁寧な確認つきの資料配付

（2）「学校の目的」を考える授業

（1）にかなりの時間がかかることは容易に想像できました。

作業系ですから、脳はそれほど疲れません。

やり切れるだろう、と考えました。

そして、残り5分弱で（2）に入る感じだろうと予想しました。

膨大な資料群を、ひとつずつ確認しながら配付していきました。

最初にしたのは、ヘルメットのシール貼りでした。

作業指示、活動、確認、評価。このサイクルを回します。

記名や話し合い等、君たちの作業スピードが徐々に上がっていくのを目の当たりにし、うれしく思いました。

変わらない目的「人間関係をつくる」

最後の3分間で、「指名なし発表」の紹介をし、「学校の目的」3つを問いました。

□□□くなる

□□□くなる

□□□□くなる

やりとりをしながらホワイトボードに書いていきます。

11時30分に終えなければなりません。

時間を守ることは、教育の基本中の基本です。（私は昨年度、700時間超の授業をしましたが、チャイム後に延ばしたことが一度もありません。）

無駄にできる時間は1秒もありません。よって、ギアを上げます。

鈴木君の「ヒントをください」の一言を受け、四角を文字数で区切りました。

指名なしで真っ先に答えたのは、S君でした。すばらしい！

彼は「学んで」と言ったのです。前面に掲示されている学校の教育目標に視線を飛ばしていました。賢い！

「学び、勉強するとどうなるのですか？」と引き取りました。「かしこくなる！」と数名の声が返ってきました。

「コミュニケーションを取ると、どうなりますか？」

先ほどよりも大きな「なかよくなる！」が返ってきました。

ラストです。「心も体も鍛えて、どうなる？」

難しい問いですが、「たくましくなる！」が返ってきたのでした。

「この3点を実現する1年を、共につくっていきましょう」

これで最初の学活を終えました。

明るい号令で、1年1組の初日が幕を閉じたのでした。

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仲間に言わせると、以前、つまり若手の頃は私が生徒に働きかけ、ぐいぐいと子ども達を引っ張っていく側面があった。

しかし最近は、私が待つレベルまで生徒たちが到達するのをサポートし、笑顔で支えているような雰囲気が学級通信から感じられるという（『疾風怒濤の中学生「討論の授業」に挑む』下巻、2ページ）。

しかし、変わらないところもある。

人間関係をつくる。

これが、初日から何よりも重視していることだ。

人間関係は声かけから始まる。言葉から始まる。

たとえば、「体ごと後ろを向いて『はい、どうぞ』『ありがとう』」で物を渡す指導は学級内の人間関係をつくるための一策だ。

小さな、ささやかなことに対しても感謝の言葉を言えるのは素敵なことだ。人間関係はそういうところから生まれる。

かつての教え子が言っていた。

「高校入試に行ったら、〇〇中（私の勤務校）の生徒は少しのことでも感謝し合っていて、他の学校とぜんぜん雰囲気がちがいました」

「いつのまにか、感謝の言葉を口にすることが習慣になっていたんですね」

こういう声が、私の実践を支えている。

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