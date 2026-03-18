【難解略語】「イラン」が何の略か分かりますか？　実はあまり知られていない…

突然ですが、「イラン」の正式名称知っていますか？

ニュースでよく耳にする一方で、あまり知られていない…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「イラン・イスラム共和国」でした！

イランの正式名称は、「イラン・イスラム共和国」です。首都はテヘランで、中東地域に位置する国であり、古代から続く長い歴史と文化を持つ国として知られています。

イランは、かつて「ペルシャ」と呼ばれていた地域にあたり、古代にはペルシャ帝国が栄えました。現在でも、ペルシャ文化やペルシャ語（現在のペルシア語）が社会や文化の基盤となっています。また、石油や天然ガスなどの資源が豊富で、世界のエネルギー資源において重要な役割を持つ国でもあります。

2026年2月28日にアメリカとイスラエルがイランに対して軍事攻撃を開始したことをきっかけに、現在、中東地域で大規模な軍事衝突が起きています。攻撃はイラン国内の軍事施設や政府関連施設などを対象に行われ、イラン側も報復攻撃やホルムズ海峡封鎖を行うなど、緊迫した状態が続いています。

世界情勢が大きく揺れる出来事であり、今後の展開が心配されますね。

次回の難解略語もお楽しみに！

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