トランプ大統領「日本の支援必要ない」ホルムズ海峡でのタンカー護衛を“事実上撤回”　「イランから近く撤退」と発言も

アメリカのトランプ大統領は17日、各国に要請していたホルムズ海峡への艦船派遣についてNATO（北大西洋条約機構）加盟国に加え、日本の支援も必要無いとの考えを示しました。

トランプ大統領は自身のSNSで、各国に求めていたホルムズ海峡でのタンカー護衛について「NATO加盟国の大半が作戦への関与を拒否した」と説明し、「もはや我々はNATOの支援を必要とせず、望んでもいない」と表明しました。

その上で「日本やオーストラリアなどの支援も必要ない」との立場を示しました。

ホルムズ海峡への支援要請をめぐってはフランスのマクロン大統領が17日、「現時点で作戦への参加はありえない」と述べるなど、各国から否定的な考えが示されており、トランプ大統領は事実上の撤回に追い込まれた形です。

またトランプ大統領は、イランでの軍事作戦をめぐり、近く撤退すると発言しました。

アメリカ・トランプ大統領：

まだイランからの撤退準備はできていないが、近く撤退する。今のところイランはあらゆる面で壊滅状態だ。

ただし時期など詳細は明らかにしていません。