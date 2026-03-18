刑務所や少年院を出た人の立ち直りを支える保護司制度を、時代に即した持続可能な姿に築き直せるか。重要な一歩となる。

改正保護司法が成立した。担い手確保や安全対策の推進が盛り込まれ、今年中に施行される。社会で支える理念を絵に描いた餅で終わらせぬよう、官民で協力して具体策の強化に取り組みたい。

保護司制度は明治以来、再犯防止と地域の安全に寄与してきた。保護観察中の人が社会生活を送れるように保護司が定期的に面接し、住まいや就労の相談に応じている。

保護司は無報酬の非常勤国家公務員で全国に約4万6千人いる。かつては経済的、時間的に余裕のある実業家や篤志家が主に就いていた。

現在は多くをボランティアに頼っている。なり手不足と高齢化で10年間に2千人近く減り、60歳以上が約8割を占めている。制度を維持するには限界が近づいている。

改正法は人材確保を保護観察所長の責務と位置づけた。保護司の人脈頼りだっただけに、国として先細りを食い止める姿勢を示した。

適任者の条件は「社会的信望を有する」から「人格見識が高い」に改めた。世代や職業の幅を広げ、多様な経歴の人に担ってもらうためだ。その上で定着を促すため、任期を2年から3年に延長した。保護司の認知度を高める活動に努めてもらいたい。

地方自治体と企業に対し、保護司活動への協力を努力義務として新たに課したのは、社会で支える象徴だ。

現役世代も参加しやすくするため、企業には保護司として活動する期間の不利益な扱いを禁止し、休暇取得への配慮を求めた。裁判員では有給休暇制度が広がっている。国は導入を働きかけるべきだ。

先送りされた課題もある。国会では保護司の経済的負担の軽減が論点となった。交通費や通信費の一部は国が実費弁償金を支払う。実際には、保護対象者との飲食代などで個人負担を強いられている人は多い。

今回の改正では、報酬制度の導入、弁償金の拡充について、必要に応じた検討や予算措置を求める付帯決議にとどまった。

保護司は各地の保護司会に加入する必要がある。地域によって数万円に上る年会費も経費として認められない。公費助成など対応が急務だ。

2024年に大津市で保護司が活動中に殺害される事件が発生した。これを受けて、安全に従事できる環境整備を国の責務と明記した。自宅以外にも面接できる公共施設を増やすなど、国と自治体は協力する必要がある。

保護司制度は海外から注目され、フィリピンやケニアが導入している。国連総会で昨年採択した再犯防止に関する国際指針には「hogoshi」がモデルとして明記された。名実ともに世界に誇れる制度へ進化させよう。