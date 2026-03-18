日田高等技術専門校（大分県日田市朝日ケ丘）で13日、修了式があった。年代を超えて1年間、資格や技能を身に付けた訓練生33人に、修了証書が贈られた。修了生たちは、新たに就職するなど次の一歩を踏み出す。

同校は県立の職業能力開発校で、これまで修了した訓練生は2千人を超える。現在は、簿記やワープロ、表計算などの資格や技能を得るオフィスビジネス科と、造園技能士などの資格や技能を身に付けるガーデンエクステリア科がある。

今回修了したのは、オフィスビジネス科の18〜38歳（入校時）の15人と、ガーデンエクステリア科の18〜70歳（同）の18人。オフィスビジネス科では延べ105の資格を、ガーデンエクステリア科では延べ111の資格を得ており、両科合わせて15人が日田市や宇佐市、県外で就職が決まった。

式で友永智男校長は「本校で学んだ知識や技能を生かし、社会経済の担い手や地域を支える一員として活躍してほしい」と激励。修了生代表のオフィスビジネス科、時松健翔さん（20）は「この1年間、資格取得に向けて学習し、年代の違う仲間とは協調性の大切さを学んだ。前を向いて歩みたい」と答辞を読み上げた。

ガーデンエクステリア科の修了生たちは、1月から3班に分かれて修了記念として制作した和風や洋風の三つの庭園に足を運び、記念撮影に応じるなどした。修了生の一人、日田市の佐藤小枝子さん（71）は「庭造りが好きで1年間学んだ。剪定（せんてい）などで近所の人の造園を手伝ったり、子どもたちに花や木の名前を教えたりすることに学びを生かしたい」と意欲を語った。

（稲葉光昭）