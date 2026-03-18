国土交通省が発表した2026年公示地価（1月1日時点）で、熊本県内の全用途の平均変動率は9年連続プラスの3・2％増だった。ただ、上昇幅は0・4ポイント小さくなり、新型コロナウイルス禍の2021年以来、5年ぶりに縮小した。半導体の世界大手、台湾積体電路製造（TSMC、菊陽町）を巡る報道などによる先行きの不透明感が大きいとみられ、住宅地、商業地、工業地の用途別でも上昇幅は0・1〜2・4ポイント縮小し、一服感が生じている。 （藤崎真二）

■住宅地（160地点）

平均変動率は2・8％上昇（前年比0・3ポイント減）。TSMC進出に伴う波及効果で急激に地価が上昇した周辺の大津町、合志市などでは、共同住宅など供給の飽和状態や価格の割高感などから上昇幅の縮小が顕著という。熊本市では北区、西区、南区は0・1〜0・6ポイント縮小した。これに対して中央区は0・9ポイント、東区も0・4ポイント拡大した。

県内全体では120地点（前年119地点）が上昇し、うち80地点が熊本市。

上昇率1位は3年連続で「合志市御代志字小池817−40」の13・3％（前年比8・4ポイント減）。最高価格地点は8年連続で「熊本市中央区新屋敷1−10−23」の1平方メートル当たり28万5千円。

市区町別の変動率は、県北では山鹿市が0・7％上昇（同0・1ポイント増）、荒尾市が0・5％上昇（同0・2ポイント増）、玉名市0・1％上昇（同0・1ポイント増）となった。県南の八代市、人吉市、水俣市は下落が続く。

■商業地（76地点）

平均変動率は3・4％上昇（前年比0・1ポイント減）。上昇した58地点のうち42地点が熊本市だった。

上昇率1位は「菊陽町津久礼字石坂2343−2」の12・0％。前年の30・9％から18・9ポイント下げた。最高価格地点は「熊本市中央区下通1−3−7」。33年連続トップで1平方メートル当たり248万円だった。

下落率1位は「天草市牛深町字新瀬崎118−1外」の3・0％減（同1・2ポイント減）。市区町別で人吉市は前年の0・7％減から0・5％減となり、下落幅が縮小した。

■工業地（9地点）

全地点が上昇し、平均変動率は9・1％増で10年連続。ただ、上昇幅は前年より2・4ポイント縮小した。市区町村別の平均変動率では、大津町の26・0％が全国1位だった。

TSMC第2工場の着工遅延情報もあり、流動的な要素を見極めたいとの思惑などから、これまでの大幅な地価上昇から慎重な動きもみられるという。

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県内全体では13市7町の247地点（宅地見込み地を含む）を調査し、下落したのは26地点（前年は29地点）だった。

不動産鑑定士の青木充信（たかのぶ）さんは、半導体産業の集積を踏まえて「中長期的には上昇傾向にあるが、足元は何とも言えない」と説明。TSMC周辺の共同住宅について「需要を先取りし過ぎ、過剰感は残るのではないか」と分析した。

今回は昨年12月中旬の調査を基にしており、今年2月には第2工場での最先端半導体の生産を検討するとの情報もあった。「詳細が分からず確定的なことは言えないが、期待が高まっているのは確かだろう」との見方も示した。