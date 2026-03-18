国土交通省が発表した2026年の大分県内の公示地価（1月1日現在、標準地247地点）で、住宅地は対前年平均変動率2・8％（前年比0・4ポイント増）と9年連続で上昇した。商業地も3・3％（同1・1ポイント増）となり、4年連続の上昇となった。日田市では住宅地、商業地ともに上昇に転換した。 （中野剛史）

住宅地で継続して調査を行っている142地点をみると、上昇は前年と変わらず99地点、横ばい22地点（前年比2地点増）、下落21地点（前年比3地点減）だった。

調査地点のある16市町別の平均変動率は大分市が郊外における一戸建て住宅のミニ開発の好調を反映し、4・7％と突出。別府市2・7％、由布市1・1％、日出町0・7％、中津市0・6％、豊後大野市0・5％、日田市0・1％と続いた。日田市は前年のマイナス0・1％から上昇に転換。大分市と同様に、ミニ開発の好調が背景にあるという。

玖珠町は、前年はマイナス0・2％だったが横ばいに転換した。他の8自治体は下落した。

住宅地で上昇率が最も高かったのは「大分市森町西4−15−17」の11・3％。上昇率のトップ10は前年は全て大分市だったが、今年は別府市石垣の2地点が6位と10位に入った。住宅地の公示価格1位は10年連続でJR大分駅の南に位置する「大分市金池南1−11−34」で、1平方メートル当たり36万7千円。

商業地で継続調査している82地点をみると、上昇59地点（前年比1地点増）、横ばいは前年と変わらず5地点、下落は18地点（同2地点減）だった。市町別変動率は別府市5・7％、大分市4・9％、由布市3・4％、日出町1・6％、中津市0・4％、宇佐市0・3％、日田市0・2％と上昇。他の9自治体はマイナスだった。

日田市は前年の横ばいから上昇に転換。別府や由布市湯布院などと同じく、インバウンド（訪日客）をはじめとした観光の好調が要因という。上昇率トップは、JR別府駅前の「別府市北浜2−774−3外」の18・8％。トップ10の内訳は別府市5地点、大分市5地点。

工業地の平均変動率は1・1％（前年比0・2ポイント増）となり、4年連続で上昇した。

不動産鑑定士で地価公示大分分科会の木内純子代表幹事は全体的な傾向について「大分都市圏（大分市、別府市、由布市挟間町、日出町）に加え、北部の中津市や西部の日田市で上昇が見られるのに対し、南部の佐伯市などで下落が続いており、二極化がさらに進んでいる」と分析した。