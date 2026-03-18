国土交通省が17日に発表した長崎県内258地点の公示地価（1月1日現在、1平方メートル当たり）によると、住宅地の平均価格が5年連続で上昇した。商業地と工業地を含めた全用途では、前年と比較した平均変動率はプラス1・2％で、4年続いた上昇が止まり、横ばいとなった。利便性の良い都市部や人口増が見られる県央地域が上昇傾向にある一方、離島や半島では価格下落が続き、二極化が進んでいる。

住宅地の調査地点は165地点（前年からの継続は159地点）で平均変動率はプラス1・2％。上昇したのは115地点（前年比2地点増）で、横ばいが5地点（同2地点減）、下落は39地点（同4地点減）だった。

平均価格が上昇したのは5市5町。このうち長崎市は前年から上昇幅が縮小した。調査した児島雅彦不動産鑑定士（同市）は「高価格帯のマンションが建ったが、買い手が付かずに空室が目立つ」と分析。建築資材や人件費がかさみ、価格が高騰しているという。

諫早市と大村市はプラス3％超で上昇率が顕著だった。県内上位10地点のうち九つが両市の地点だった。壱岐市は変動が横ばいで、松尾佐和子不動産鑑定士（佐世保市）は「下落が長期間続き、底を打ったとみられる」と説明した。

商業地は78地点で調査し、県全体の平均変動率はプラス1・4％で横ばい。長崎市浜町が12年連続で最高価格となったが、アミュプラザ長崎や長崎スタジアムシティへの客足の分散で上昇率は鈍化した。

上昇率の首位は、大村市松並2丁目がプラス5・4％で前年3位から伸びた。同市は国道34号沿いの需要が高く、市町別でも同3・6％でトップ。佐世保市では中心部や郊外の商業地域の需要は昨年並みだった。

下落率の県内トップは南島原市のマイナス3・4％。西海市が同2・6％、五島市の同2・2％と続いた。

工業地は12地点を調べ、県全体の平均変動率はプラス1・2％。長崎市と佐世保市の流通系の工業団地需要が堅調に続いている。

（貞松保範）