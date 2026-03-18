国土交通省が17日に発表した佐賀県内の公示地価（1月1日現在）は、住宅地、商業地、工業地の全用途で対前年平均変動率が5年連続の上昇となった。鳥栖市内にのみ地点がある工業地は変動率が12・4％プラスで、2年ぶりに都道府県別で全国1位となった。用地不足で需要の一部は周辺に流れたものの、依然として物流業、製造業からの引き合いが強い。住宅地は2・9％、商業地は4・5％の上昇率で、いずれも前年を上回った。 （松本紗菜子）

調査対象は、県内10市6町にある計134地点。前年から継続している130地点では、86地点で上昇、23地点で横ばい、21地点で下落した。上昇地点の内訳は、住宅地57地点▽宅地見込み地1地点▽商業地25地点▽工業地3地点。

■住宅地

県全体（88地点）の平均価格は1平方メートル当たり3万6800円で、前年から1800円上昇。最高価格は2年連続で大型商業施設近くの「佐賀市兵庫北5−9−9」の同9万5300円。上昇率が最も大きかったのは「佐賀市城内1−12−7」の9・8％だった。城内は文教地区としての人気が高く、最近の取引事例が高値で推移していることが影響したとみられる。

また福岡都市圏に近い基山町は6・4％、鳥栖市は3・8％の上げ幅。県西部での人気が高く分譲地の販売が好調だという武雄市は4・3％上昇した。

不動産鑑定士の清原雅利さんは価格上昇の要因について「建築費の高騰などを背景に住宅需要は減少傾向にあるが、着工数も速いペースで減っており、相対的に需要超過となっている」と分析した。

■商業地

県全体（42地点）の平均価格は1平方メートル当たり7万7100円で、前年から8800円上昇。最高価格は20年連続で「佐賀市駅前中央1−5−10」の同34万6千円だった。地点別の上昇率が最も大きかったのは「佐賀市大財3−10−26」の19・5％。

市町別の上昇率では、佐賀市が10・9％と突出した。福岡の地価が高止まりして投資の利幅が圧縮されていることを背景に、より高いリターンを求めて開発業者が地方の駅周辺に進出。JR佐賀駅周辺はホテルや法人需要があるほか、賃貸投資マンションなどの開発も出てきており、地価上昇をけん引しているという。

企業進出や人口増加で店舗需要が高まっている鳥栖市は6・5％上昇、中心市街地に商業施設が開業した唐津市は1・5％上昇した。一方、神埼市や武雄市、伊万里市など6市町では下落。バイパスや国道沿いの一部で新規出店の需要はあるが、人口減や旧来の市街地での空き店舗増などが押し下げ要因となっているという。

■工業地

県全体（3地点、いずれも鳥栖市）の平均価格は1平方メートル当たり6万3300円で、前年から7300円上昇。最高価格は8年連続で国道3号沿いの「鳥栖市原町字本原1060外」の同8万7500円だった。上昇率も14・2％と最も大きく、全国1位の押し上げ要因となった。

物流施設だけでなく、配送機能を必要とする製造業からの引き合いが強い。用地不足が顕著で、需要の一部は長崎自動車道東脊振インターチェンジ周辺、福岡県小郡市や同県朝倉市などに流出しつつあるという。ただ「首都圏や近畿圏と比べて経済規模に対する物流施設の床面積はまだ少なく、開発会社からの需要はまだ多い」（清原さん）といい、上昇の余地は残っているという。