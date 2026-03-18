九州最大級のキャンプ場を備えた体験型複合施設「スノーピーク グラウンズ吉野ヶ里」が18日に開業するのを前に、吉野ケ里歴史公園（佐賀県神埼市、吉野ケ里町）で17日、記念式典が開かれた。弥生時代の建造物をモチーフにした宿泊施設を備え、遺跡の新たな楽しみ方を提案する。

県とアウトドア用品メーカー「スノーピーク」（新潟県）が連携し、公園の県営エリアに整備した。約6ヘクタールの施設内に160区画のキャンプ場があり、サウナと水風呂を備える物見やぐらを模した2階建てコテージや、火を囲んだ弥生時代の暮らしに着想を得たキャビンが目玉となる。

カフェやレストランのほか、図書館、スノーピーク直営店も併設。店ではキャンプ用品に加え、佐賀の伝統工芸とのコラボ商品といった限定品も取り扱う。

式典で山口祥義知事は「子どもも大人も2千年の歴史に思いをはせる場所になってほしい」とあいさつ。スノーピークの山井太会長は「訪れた人がこの歴史に興味を持ってもらえるデザインになった。これから一緒にこの土地を盛り上げていきたい」と話した。

宿泊受け入れは4月18日からで、来年3月末まで普通車と二輪車の駐車料金を無料にする。

（松本紗菜子）