第98回選抜高校野球大会は19日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕する。4年ぶり4度目の出場の九州国際大付（福岡）は、初優勝した昨秋の明治神宮大会に続く「秋春連覇」を目指す。攻守に力のある選手がそろう「タレント軍団」でひときわ目を引くのが、174センチ、107キロの巨漢、上岡煌（3年）だ。同大会決勝で本塁打を放った強打者は、念願のレギュラー背番号「3」を背負っての活躍を誓う。

野球漫画「ドカベン」の主人公をイメージさせるのは、その体格だけではない。近畿王者の神戸国際大付（兵庫）との明治神宮大会決勝で、左打ちの上岡は神宮球場の右翼席中段に豪快な一発をたたき込んだ。

「得意なコースの外から中に入るスライダー。打った瞬間、入ったと分かりました」

パワフルな打球をどんどん打ちそうな体形だが、実は「バントが得意なんです」と小技も確実に決められる。「神宮ではヒットエンドランも決めてくれた。うちでも一番器用な打者」。剛柔併せ持つ打撃には、楠城祐介監督の信頼も厚い。

準優勝だった昨夏の福岡大会はベンチ外。背番号をもらった昨秋の福岡大会で右手首を痛め、決勝後、有鉤（ゆうこう）骨にひびが入っているのが分かった。それでもグラウンドに立ち続けた。

九州大会、明治神宮大会は全試合に出場し、九州大会決勝以降は一塁でスタメン。打順も当初は7番だったが、明治神宮大会決勝は5番で本塁打を含む2安打2打点。「長打も打てるけど、追い込まれた時や、走者がいる時は小技も決められる。ミート力は自信がある」と胸を張る。

福岡県久留米市出身。8強入りした4年前の選抜大会など甲子園に3度出場し、中軸打者として活躍した佐倉侠史朗（ソフトバンク育成）は同郷の先輩で、少年野球で対戦したこともある。

「佐倉さんは小学生の時からすごかった。九国（九州国際大付）の試合を見て、自分も九国で甲子園に行きたいと思った」。明治神宮大会決勝の再現となる22日の神戸国際大付との1回戦で、憧れの先輩と同じ春の甲子園の打席に立つ。

昨秋の背番号は2桁。甲子園では「3」を背負う。「冬の間、しっかり強い打撃をする練習をしてきた。それを甲子園で出したい」。バットで「秋春連覇」を目指すチームの勝利に貢献することを誓った。 （前田泰子）