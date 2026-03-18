¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Ûºç¸¶¿®¹ÔCEO¤¬¸ì¤ëàº£¸å¤Î10Ç¯á ONE¤Î¹ñÆâËÜ³ÊÅ¸³«¤ò´¿·Þ¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬£±¤ÄÁý¤¨¤¿¤Ê¡×
¡¡º£Ç¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¡×¡©¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£²¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡££·Æü¤Ëº£Ç¯ºÇ½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£²¡×¤ò½ª¤¨¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤éÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¿Ê½Ð¤·¡¢Íè·î¤«¤éËè·î¹ñÆâÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤äÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡ºç¸¶£Ã£Å£Ï¡Ê°Ê²¼¡¢ºç¸¶¡Ë¤³¤Î£±£°Ç¯¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤È¤Ê¤ë¤È³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À
¡¡ºç¸¶¡¡³¤³°¤«¤é¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çä¤ê¹þ¤ß¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ËÀï¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤òÁÈ¤á¤Ð¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÇ®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¡¤Î£±£°Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤¦¾¯¤·À¤³¦¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡ÊÂ¸ºß´¶¡Ë¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ³¤³°¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½³¤³°¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬
¡¡ºç¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»þº¹¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£º£¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÆ±»þ»ëÄ°¤Ç²¿É´ËüÀ¤ÂÓ¤È¤«²¿ÀéËüÀ¤ÂÓ¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ËÌÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢¤â½Å»ë¤¹¤ë¤È
¡¡ºç¸¶¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¹¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÌÊÆ¤ÏËÌÊÆ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÏ¸Ç¤á¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£
¡¡¡½¡½µÕ¤Ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÂç²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ï£Î£Å¤¬ÆüËÜ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºç¸¶¡¡Â¾¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤É¤³¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀ®¸ù¤»¤º¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤Î£±£°Ç¯¤«¤±¤ÆËÍ¤é¤¬¹Ì¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËàºÇ¸å¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤ò¸«½Ð¤»¤ì¤Ðá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¹ñÆâ¤ÇËè·î¶½¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤È¡£¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡¡ºç¸¶¡¡¼«Í³¶¥Áè¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£Èà¤é¤ÏÈà¤é¤ÇÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡£ËÍ¤é¤ÏËÍ¤é¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¢¥¸¥¢¤È¤«À¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¤«
¡¡ºç¸¶¡¡¤½¤¦¡£à¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬£±¤ÄÁý¤¨¤¿¤Êá¤È¤·¤«Âª¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤É¤³¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤âËÍ¤é¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¡£·úÀßÅª¤Ë¤³¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤È¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤É¤³¤È¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ï£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë
¡¡ºç¸¶¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÏËÍ¤é¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶½¹Ô¤Îºî¤êÊý¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æµá¿´ÎÏ¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¡¢ËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤Èà¤¹¤´¤¤¤Êá¤ÈÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤ó¤Ç¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤é¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£