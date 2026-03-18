ドルの戻り売り優勢 ドル円は１５８円台に再び値を落とす場面も＝ＮＹ為替概況 ドルの戻り売り優勢 ドル円は１５８円台に再び値を落とす場面も＝ＮＹ為替概況

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ドルの戻り売り優勢 ドル円は１５８円台に再び値を落とす場面も＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドルの戻り売りが優勢となり、ドル円は１５８円台に再び値を落とす場面も見られた。本日も原油相場は上昇し、一時９８ドル台を回復していたが、ＮＹ時間にかけて伸び悩む展開を見せ、ドルの戻り売りに繋がっていた模様。ドル円は本日も一時１５９円台半ばまで上昇していたが、節目の１６０円にはなお慎重なようだ。



一部からは、ドル円は原油価格と米国債に歩調を合わせているが、明確な方向感まではまだない。これは、為替市場のポジショニングがまだ一方向に偏り過ぎていないことを示唆しているとの声も出ていた。目先は今回のサイクル高値である１５９．７５円が意識されている。本日も片山財務相や植田日銀総裁が国会で発言していたが、市場は現時点での介入は想定していないようだ。



本日からＦＯＭＣが始まり、明日の現地時間午後２時（日本時間１９日午前３時）に結果が公表される。トランプ大統領の利下げ圧力が強まる中でも、市場は、今回は据え置きを確実視しているようだ。注目は最新の委員の金利見通し（ドットプロット）やパウエル議長の会見となりそうだ。



ユーロドルは１．１５ドル台に買い戻される展開。ユーロ円も上昇し、１８３円台前半の２１日線の水準で推移していた。米大手証券のストラテジストは、ＥＣＢ関係者の最近の発言に市場は過剰反応し、利上げの可能性を過大評価しているとの見方を示している。今週１９日のＥＣＢ理事会までにイラン情勢が沈静化する可能性は全くないが、中期的には、ＥＣＢと投資家はインフレだけではなく、エネルギー価格上昇が経済活動に与える影響に注目するだろうと述べている。



イラン情勢の明確な着地点は見えないものの、政策金利に敏感な２年債利回りのエネルギー価格上昇に対する感応度は次第に低下すると予想。市場がエネルギー価格上昇による経済活動への影響に注目し始めることを要因として挙げている。



ポンドドルは１．３３ドル台半ばまで買い戻された。目先は１．３４ドル付近に来ている１００日線まで戻せるか注目される。一方、ポンド円は２１２円台まで上昇。２１日線の上での推移が続いており、上向きの流れを継続している。



中東紛争はすでに英経済に影響を及ぼしており、燃料価格が急上昇し、３月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は紛争開始前の予想である２．９％を０．３％ポイント程度上回る見通しとなっている。さらに原油価格が現行水準で推移すれば、４月には０．５％ポイント高くなる可能性もあるという。



こうした状況から、英中銀は今週の政策委員会で金利を据え置き、慎重なトーンを維持する可能性が高いと見られている。政策金利が中立水準をやや上回る程度にある中、利下げバイアスを後退させ、よりバランスの取れたガイダンスへと移行することで、今後の情勢変化に柔軟に対応する余地を確保すると見られている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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