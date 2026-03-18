スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「今年のひな祭り、外食？おうち？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「今年のひな祭り、外食？おうち？」

・「今年のひな祭り、外食？おうち？」の結果は…


・1位 …おうち 71%
・2位 まだわからない 22%
・3位 外食 6%
　
※小数点以下四捨五入

36,854票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ひな祭りのモザイク寿司


【材料】（17.0cm×14cm×高さ5cm流し型 1台分）

<すし飯>
  ご飯(炊きたて) 300g
  寿司酢 大さじ 2
<ネギトロ>
  マグロすきみ 30g
  ネギ(みじん切り) 少々
<アボカド>
  アボカド 1/2個
  レモン汁 小さじ 1/2
  マヨネーズ 少々
<梅キュウリ>
  キュウリ 少々
  梅干し 1個
<シラス>
  シラス干し 大さじ 2
  レモン(飾り) 少々
<サケフレーク>
  鮭フレーク 小さじ 2
<卵焼き>
  卵 1個
  砂糖 小さじ 1
  塩 少々
サラダ油 適量

【下準備】

1、流し型にラップをしく。＜アボカド＞は皮と種を取り除き、薄くスライスし、レモン汁をかけておく。

型は長方形の容器でも代用できます。



2、＜梅キュウリ＞のキュウリは薄くスライスして、梅干しは種を取り、叩く。



3、＜卵焼き＞の卵を割りほぐし、砂糖と塩を加えて混ぜる。卵焼き器にサラダ油を流し、中火で熱する。卵液を入れて、卵焼きを焼く。



【作り方】

1、＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を入れ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。

ご飯はかために炊いたものを使用してください。ご飯を炊く時間は調理時間に含みません。



2、流し型に(1)を入れ、上から押して平らに詰める。3×4の12等分に切り込みを入れる。ラップごと取り出し、手を水で濡らして、一つずつ形を整え、器に並べてのせる。



3、1段目の右上に＜ネギトロ＞のマグロすきみを酢飯の大きさに合わせてのせ、ネギを散らす。隣に＜アボカド＞をのせ、マヨネーズをかける。左側に同じように盛る。



4、2段目は酢飯の大きさにキュウリを揃え、並べたら梅干しをのせる。隣はシラス干しをのせ、レモンを飾る。左側に同じように盛る。



5、3段目は右下にサケフレークをのせ、隣は酢飯の大きさに合わせて切った卵焼きをのせる。左側に同じように盛る。

余った具材を器の周りに飾っても可愛いです。



【このレシピのポイント・コツ】

アボカドの切り方。アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分ける。

(E・レシピ編集部)