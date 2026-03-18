「今年のひな祭り、外食？おうち？」＜回答数36,854票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第472回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「今年のひな祭り、外食？おうち？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「今年のひな祭り、外食？おうち？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ひな祭りのモザイク寿司
【材料】（17.0cm×14cm×高さ5cm流し型 1台分）
<すし飯>
ご飯(炊きたて) 300g
寿司酢 大さじ 2
<ネギトロ>
マグロすきみ 30g
ネギ(みじん切り) 少々
<アボカド>
アボカド 1/2個
レモン汁 小さじ 1/2
マヨネーズ 少々
<梅キュウリ>
キュウリ 少々
梅干し 1個
<シラス>
シラス干し 大さじ 2
レモン(飾り) 少々
<サケフレーク>
鮭フレーク 小さじ 2
<卵焼き>
卵 1個
砂糖 小さじ 1
塩 少々
サラダ油 適量
【下準備】
1、流し型にラップをしく。＜アボカド＞は皮と種を取り除き、薄くスライスし、レモン汁をかけておく。
型は長方形の容器でも代用できます。
2、＜梅キュウリ＞のキュウリは薄くスライスして、梅干しは種を取り、叩く。
3、＜卵焼き＞の卵を割りほぐし、砂糖と塩を加えて混ぜる。卵焼き器にサラダ油を流し、中火で熱する。卵液を入れて、卵焼きを焼く。
【作り方】
1、＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を入れ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。
ご飯はかために炊いたものを使用してください。ご飯を炊く時間は調理時間に含みません。
2、流し型に(1)を入れ、上から押して平らに詰める。3×4の12等分に切り込みを入れる。ラップごと取り出し、手を水で濡らして、一つずつ形を整え、器に並べてのせる。
3、1段目の右上に＜ネギトロ＞のマグロすきみを酢飯の大きさに合わせてのせ、ネギを散らす。隣に＜アボカド＞をのせ、マヨネーズをかける。左側に同じように盛る。
4、2段目は酢飯の大きさにキュウリを揃え、並べたら梅干しをのせる。隣はシラス干しをのせ、レモンを飾る。左側に同じように盛る。
5、3段目は右下にサケフレークをのせ、隣は酢飯の大きさに合わせて切った卵焼きをのせる。左側に同じように盛る。
余った具材を器の周りに飾っても可愛いです。
【このレシピのポイント・コツ】
アボカドの切り方。アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分ける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「今年のひな祭り、外食？おうち？」さてみなさんの回答は…？
・「今年のひな祭り、外食？おうち？」の結果は…
・1位 …おうち 71%
・2位 まだわからない 22%
・3位 外食 6%
※小数点以下四捨五入
36,854票
・2位 まだわからない 22%
・3位 外食 6%
※小数点以下四捨五入
36,854票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ひな祭りのモザイク寿司
【材料】（17.0cm×14cm×高さ5cm流し型 1台分）
<すし飯>
ご飯(炊きたて) 300g
寿司酢 大さじ 2
<ネギトロ>
マグロすきみ 30g
ネギ(みじん切り) 少々
<アボカド>
アボカド 1/2個
レモン汁 小さじ 1/2
マヨネーズ 少々
<梅キュウリ>
キュウリ 少々
梅干し 1個
<シラス>
シラス干し 大さじ 2
レモン(飾り) 少々
<サケフレーク>
鮭フレーク 小さじ 2
<卵焼き>
卵 1個
砂糖 小さじ 1
塩 少々
サラダ油 適量
【下準備】
1、流し型にラップをしく。＜アボカド＞は皮と種を取り除き、薄くスライスし、レモン汁をかけておく。
型は長方形の容器でも代用できます。
2、＜梅キュウリ＞のキュウリは薄くスライスして、梅干しは種を取り、叩く。
3、＜卵焼き＞の卵を割りほぐし、砂糖と塩を加えて混ぜる。卵焼き器にサラダ油を流し、中火で熱する。卵液を入れて、卵焼きを焼く。
【作り方】
1、＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を入れ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。
ご飯はかために炊いたものを使用してください。ご飯を炊く時間は調理時間に含みません。
2、流し型に(1)を入れ、上から押して平らに詰める。3×4の12等分に切り込みを入れる。ラップごと取り出し、手を水で濡らして、一つずつ形を整え、器に並べてのせる。
3、1段目の右上に＜ネギトロ＞のマグロすきみを酢飯の大きさに合わせてのせ、ネギを散らす。隣に＜アボカド＞をのせ、マヨネーズをかける。左側に同じように盛る。
4、2段目は酢飯の大きさにキュウリを揃え、並べたら梅干しをのせる。隣はシラス干しをのせ、レモンを飾る。左側に同じように盛る。
5、3段目は右下にサケフレークをのせ、隣は酢飯の大きさに合わせて切った卵焼きをのせる。左側に同じように盛る。
余った具材を器の周りに飾っても可愛いです。
【このレシピのポイント・コツ】
アボカドの切り方。アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分ける。
(E・レシピ編集部)