・「今年のひな祭り、外食？おうち？」の結果は…

・1位 …おうち 71%

・2位 まだわからない 22%

・3位 外食 6%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「今年のひな祭り、外食？おうち？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「今年のひな祭り、外食？おうち？」