4月スタート『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』、豪華共演者キャストが解禁！

4月8日（水）にスタートする、土屋太鳳×佐藤勝利のW主演、君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

同ドラマの続報が到着。優香、横田栄司、田中幸太朗の出演が決定した。

【映像】『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』予告

警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との“縄張り争い”を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた、大型トラックを駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく“爆走する捜査本部”。それが「移動捜査課」。

捜査本部となる1号車はいろいろな意味を込めて、内外から「一番星」と呼ばれている。さらに移動しながら取り調べができる取調室車「2号車」、さまざまな用途で捜査の役に立つ「3号車」も登場。縦横無尽に動き回るこれらのトラックを取り仕切るのが、「移動捜査課」の7人の刑事たちである。

『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、そんな「移動捜査課」に属する性別も経歴も性格もバラバラで、警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が、強力なチームとなって容疑者を追い詰め、事件を解決する物語だ。

◆優香が演じるのはクールな姉御肌

そんな「移動捜査課」において、土屋演じる仲沢桃子と並ぶもう1人の女性刑事・天尾美青（あまお・みお）を演じるのが、優香。

美青は知的でクールな理論派。新人刑事の黄沢蕾（佐藤）からは「姉さん」と呼ばれ慕われる“姉御肌”な女性刑事である。

「私自身は割と末っ子気質なので、今回の役は少し新しいチャレンジ」と語る優香。「みんなを引っ張っていく、頼られるような人物でもあり、みんなの気持ちも明るくさせるような人物でもあるので、いろんな顔を出せたらいいなと思っています」と意気込みを語りつつ、「家族のようにチームワークよく、皆さんとできたら」と、撮影への期待も膨らませている。

◆横田栄司、初の民放連ドラレギュラー

横田栄司が演じるのは、ニヒルなベテラン刑事の須黒半次（すぐろ・はんじ）。経験豊富な取り調べのプロで、硬軟を使い分けてさまざまな犯人を落としていく。

横田は「実は民放の連続ドラマのレギュラーが初めてで、最初は少し荷が重く感じた」とのこと。父親がテレビ朝日水曜9時枠のファンだそうで、「今回の出演は親孝行になるかなと思っています」とはにかむ。

須黒は「移動捜査課」のなかでも年長ということもあり、「深みのある文鎮のようなおじさんにしたい」と考えており、「一筋縄ではいかないような人生を歩んできている“匂い”みたいなものを出せると、もっと面白くなるんじゃないかと思っています」と意気込む。

◆田中幸太朗、アバレンジャーで演じた役と親近感も？

田中幸太朗が演じるのは、捜査本部車のドライバーで、整備を担当する白鳥浩志（しらとり・こうじ）。

「人は噓をつくが、メカは噓をつかない。人は裏切るが、メカは裏切らない。筋肉も裏切らない」が信条で、無口というよりも、ほとんど喋らない人物。「移動捜査課」が郊外で宿泊するときはキャンプを設営し、シェフとして料理をふるまう多才なキャラクターである。

今作への出演について田中は、「連続ドラマのレギュラーキャストは久々なので、率直にすごくうれしかったです。共演者の皆さんと作り上げていく、という一体感があるのが久しぶりなので、頑張らなきゃという気持ちでいっぱいです」と話し、「キャラクターの名前を見ていただいてもわかる通り、色分けされていて、ちょっとスーパー戦隊シリーズっぽいところもあるんです」と、田中ならではの視点でのコメントも。

2003年に放送された『爆竜戦隊アバレンジャー』で自身が演じていた仲代壬琴／アバレキラーのスーツカラーが白だったことに触れ、「今回の役名も“白鳥”ということで、ちょっと親近感を抱いているんです」と笑顔を見せた。

◆キャラクタービジュアルも公開！

全メインキャストのキャラクタービジュアルも公開。各キャラクターのソロショットの横には、そのキャラを象徴するような印象的なワードが。

土屋演じる桃子には「生かしてくれたこの命、捜査に捧げなきゃ」、佐藤演じる蕾には「一番星、なめんなよ！」、横田演じる須黒には「肌身はなさず退職届」、田中演じる白鳥には「料理、整備、運転」、北大路欣也演じる“メカじい”こと緑川宗一郎には「心を無にして耳をすませ。ノイズをよく聞け」、優香演じる美青には「姉御肌の天使か…悪魔か…」、そして井ノ原快彦演じる赤瀬則文には「現場は複数だが事件は1つだ！」――象徴的なそれぞれのワードが、ドラマのなかでどんな意味を持っていくのかにも注目だ。

◆優香（天尾美青・役） コメント

――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください。

最初に読んだ時からすごくワクワクしました！ 7人の個性も年齢もバラバラで、それぞれに過去があって…でもそのバラバラな人たちが1つになって事件を解決していくというスタイルが、刑事ドラマすぎず、ちょっとアットホームな感じもして、トラックという狭い空間の中で物語が進行していくというのが、すごくいいなと感じたんです。そして7人のチームワークの良さが徐々に積み重なっていくのが想像できて、それもまたワクワクしました。

トラックの中で、というのもとても斬新。どうやって撮るんだろうって気になっています（笑）。

――優香さんが演じる天尾美青はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？

美青はみんなから「姉さん」って呼ばれるキャラなんですけど、私自身は末っ子気質であまり「姉さん」って言われるタイプではないので、今回の役は少し新しいチャレンジでもあります。みんなを引っ張っていく、頼られるような人物でもあり、みんなの気持ちも明るくさせるような人物でもあるので、いろんな顔を出せたらいいなと思っています。

――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？

お2人とも初めての共演なんですけど、太鳳ちゃんはすごくストイックで真面目な印象。そんな真面目な部分をちょっと崩せるように、楽しんで一緒にできたらいいなと思っています。あと、とても運動神経がいいですよね！ 私はすごく怠けているので、運動のことをいろいろ聞いて、太鳳ちゃんを見習いながら頑張れたらいいな（笑）。

佐藤勝利さんも先ほどもご挨拶に来てくださって、ちょっとお会いしたんですけど、とても真面目な青年という印象です。

ドラマにみんなでおにぎりを食べるシーンが出てくるんですけど、それがすごく美味しそうだし、楽しそうなんです。ちょっとほっこりするシーンになると思うので、そこはとても楽しみ。家族のようにチームワークよく、皆さんとできたらいいなと思っています。

――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

刑事ドラマではありますが、そこまでガチガチに刑事ドラマ！というわけではなく、すごく見やすい作品になると思います。一話完結で、それぞれのキャラクターも素敵で面白いので、楽しんで見ていただけると思います。どうぞよろしくお願いします！

◆横田栄司（須黒半次・役） コメント

――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください。

実は民放の連続ドラマのレギュラーが初めてということで、最初は少し荷が重く感じたのですが、やはりテレビ朝日の水曜9時枠というのは自分ももちろん大好きですが、父がとにかく大好きで。リアルタイムはもちろん、再放送でもずっと見ているような父親なので、今回の出演は親孝行になるかなと思ってはいます。

企画書をいただいて読んだ時は、【一番星】というトラックの設定にもワクワクしましたし、君塚良一さんが脚本を手掛けられるということで、絶対面白いだろうな、と確信しました。その後、送っていただいた台本を読んだら、1ページ読むごとに「やりたいな」「面白いな」という思いが強くなり、物語にもすごく引き込まれました。

――横田さんが演じる須黒半次はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？

須黒は今回のメンバーの中では北大路欣也さん演じる緑川を除くと一番上。いつのまにかそういう年齢になったということで、なるべく落ち着いて演じたいとは思っているのですが…（笑）。

とにかく君塚さんが書く脚本が面白いので、そこに書かれていることを忠実にやる、そして共演者の皆さんや監督と相談しながら、深みのある文鎮のようなおじさんにしたいな、と考えています。

今回の登場人物にはみんなそれぞれにバックグラウンドがあって、一筋縄ではいかないような人生を歩んできている――そういう「匂い」みたいなものを須黒からも出せると、もっと面白くなるんじゃないかと思っています。

――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？

土屋太鳳さんにお会いするのは『下町ロケット』で阿部寛さんの娘役をやっていた頃以来だったので、あまりに印象が変わっていて、とてもいい意味で豹変されていたので、感動しました。

佐藤勝利さんはストイックというか、紳士で真面目で、なんというか気品があって、いるだけで空気が凛とするような雰囲気がありますよね。

井ノ原快彦さんも含め、すごく温かいメンバーばかりのチームになりそうですし、トラックの中のシーンの撮影なども非常に楽しみです。一番はやはり、共演したことのある役者さんが1人もいないので、そういう新しい出会いや現場でのちょっとした工夫など、そういったことをできるのがとても楽しみです。

また、以前、北大路さんにお腹を切って解剖してもらう役をやったことがありまして、その時に「またどこかでお会いしましょう」と言っていただけたのがすごくうれしかったんです。今回、北大路さんにそのお話をできるチャンスがあればいいなと思っています（笑）。

――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

映画界には「潜水艦映画にハズレなし」という言葉があります。今回は潜水艦ではなくトラックですが、密室の中で行われる、君塚良一さんの良質なサスペンスであり、コメディーでもあるこの作品を、共演者の皆さん、スタッフの皆さんのお力を借りて、大人が楽しめるエンターテインメントにしていきたいと思っております。ぜひ楽しみにお待ちください！

◆田中幸太朗（白鳥浩志・役） コメント

――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください。

連続ドラマのレギュラーキャストは久々なので、率直にすごくうれしかったです。共演者の皆さんと作り上げていく、という一体感があるのが久しぶりなので、頑張らなきゃという気持ちでいっぱいです。

車を題材にしているというのもワクワクしますし、キャラクターの名前を見ていただいてもわかる通り、色分けされていて、ちょっとスーパー戦隊シリーズっぽいところもあるんです。僕は『爆竜戦隊アバレンジャー』で仲代壬琴／アバレキラー役をやった時に、スーツカラーが白だったんですが、今回の役名も「白鳥」ということで、ちょっと親近感を抱いています。

――田中さんが演じる白鳥浩志はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？

僕が演じる白鳥は、みんなのご飯を作ったり、トラックを運転したり、と「みんなに命を預けてもらっている」という役割が強いのかな、という意識を持っています。機械だけを信じているという面もあって、それは過去に何か裏切られた経験があるのかな、とか。心の芯の部分でそういう柱みたいなものは入れておこうかなと思っています。

――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？

土屋さんは『るろうに剣心』のイメージが強く、本当に殺陣の上手い俳優さんだと思っています。たぶん、女性の中でNo.1なんじゃないかと思うくらいなので、この作品でもそういうシーンがあったらいいなと思っちゃいますね。

佐藤さんは、僕も『timelesz project』（タイムレスプロジェクト）を最初から最後まで楽しみに見ていた1人だったので、共演が決まった時はめちゃめちゃうれしかったです（笑）。思わずお会いした時に、「タイプロ見てました！」って言っちゃいました（笑）。こんなおじさんに言われてびっくりしたと思うんですけどね（笑）！

劇中でもキャンプだったり、みんなでご飯を食べたりするシーンも出てきて、そういう“チーム感”みたいなものがすごく大事な作品になっていくと思うので、たくさんコミュニケーションとってやっていけたらと思っています。

――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

正統派な刑事ドラマでありつつ、その中にコミカルな部分や主人公2人の恋模様なども織り交ぜられて、見逃せない部分がたくさんあると思います。そしてその中でも、トラック【一番星】で現場に乗り込んでいくシーンは迫力もあるシーンになっていくと思いますので、僕自身も楽しみですし、皆さんにも楽しみにしていただけたらと思います！