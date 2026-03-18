【「裏ダンジョンおくさん」3巻】 3月18日 発売 価格：770円

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小学館は、マンガ「裏ダンジョンおくさん」の3巻を3月18日に発売する。価格は770円。

本作は「おくさん」や「ちぃちゃんのおしながき」の作者・大井昌和氏が原作を手掛け、いのまる氏が作画を担当している作品。世界を救った武道家・ユイが新妻に転職し、魔物が跋扈する“裏ダンジョン”の攻略に挑んでいく。

3巻では世界を救った勇者パーティーの1人、回復師（ヒーラー）LV99のルー・シルファー3世がユイ夫婦の絆を切り裂くため、「女神の指輪」を狙う。そしてユイ・パーティーVSルー・パーティーのLV99対決が幕を開ける。

【「裏ダンジョンおくさん」3巻あらすじ】

裏ダンジョンには南国ビーチだってある！！

世界を救った勇者パーティーの一人、

回復師（ヒーラー）LV99ルー・シルファー３世!!

ユイ夫婦の絆を切り裂くため、

ルーもまた“裏ダンジョン”最奥に眠るという

「女神の指輪」を狙っていた──!!

“裏ダン”第三階層で幕を開けた

ユイ・パーティーVSルー・パーティーの

LV99対決の行方は──!?

そして“裏ダン”のさらなる先は

まさかの………南国ビーチで!!!!!!!!

無双武道家の新婚ダンジョン攻略ダイアリー!!

(C)大井昌和・いのまる／小学館

