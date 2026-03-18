「裏ダンジョンおくさん」3巻が本日発売！ ユイ・パーティーvsルー・パーティーのLV99対決が開幕“裏ダン”の先にはまさかの南国ビーチ
【「裏ダンジョンおくさん」3巻】 3月18日 発売 価格：770円
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裏ダンジョンには南国ビーチだってある！！
(C)大井昌和・いのまる／小学館
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小学館は、マンガ「裏ダンジョンおくさん」の3巻を3月18日に発売する。価格は770円。
本作は「おくさん」や「ちぃちゃんのおしながき」の作者・大井昌和氏が原作を手掛け、いのまる氏が作画を担当している作品。世界を救った武道家・ユイが新妻に転職し、魔物が跋扈する“裏ダンジョン”の攻略に挑んでいく。
3巻では世界を救った勇者パーティーの1人、回復師（ヒーラー）LV99のルー・シルファー3世がユイ夫婦の絆を切り裂くため、「女神の指輪」を狙う。そしてユイ・パーティーVSルー・パーティーのLV99対決が幕を開ける。【「裏ダンジョンおくさん」3巻あらすじ】
裏ダンジョンには南国ビーチだってある！！
世界を救った勇者パーティーの一人、
回復師（ヒーラー）LV99ルー・シルファー３世!!
ユイ夫婦の絆を切り裂くため、
ルーもまた“裏ダンジョン”最奥に眠るという
「女神の指輪」を狙っていた──!!
“裏ダン”第三階層で幕を開けた
ユイ・パーティーVSルー・パーティーの
LV99対決の行方は──!?
そして“裏ダン”のさらなる先は
まさかの………南国ビーチで!!!!!!!!
無双武道家の新婚ダンジョン攻略ダイアリー!!
(C)大井昌和・いのまる／小学館