【「俺の指先で濡れる世界」4巻】 3月18日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「俺の指先で濡れる世界」の4巻を3月18日に発売する。価格は792円。

本作は「俺の女優が一番淫ら」の作者・龍大和氏による最新作。異世界に迷い込み、「触ると女性が“反応”してしまう魔法の指先」を獲得した芸大生・和也の冒険を描いている。

4巻では男とバレるだけで処刑される「女性しかいない国」が舞台に。和也は過激思想の持ち主「聖天主」から、元の世界に帰るための手がかりを得ようとする。

【「俺の指先で濡れる世界」4巻あらすじ】

『俺の女優が一番淫ら』の龍大和、最新作！ 女尊男卑の異世界で「触ると女性が“反応”してしまう魔法の指先」を獲得した芸大生の和也は、「女性しかいない国」を訪ねる。男とバレるだけで処刑される恐ろしい国で、和也は過激思想の持ち主「聖天主」から、元の世界に帰るための手がかりを得なければならない。和也の指先は、男を忌み嫌う聖天主に通じるのか。そもそも、バレずに生きて帰れるのか……？

「魔法の指」で世界を変えろ！ ヤンマガの新王道「異世界×セクシー」の最高峰、第４巻！



