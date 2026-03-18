「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」18巻が本日発売！ 学園祭編で三姉妹が赤面を連発TVアニメ化もされたホームラブコメ
【「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」18巻】 3月18日 発売 価格：627円
【拡大画像へ】
天才少女達、 がんばる！ 白熱学園祭編！
走る想いは”恋”のせい
(C)ひらかわあや／小学館
【拡大画像へ】
小学館は、マンガ「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」の18巻を3月18日に発売する。価格は627円。
本作はひらかわあや氏が「週刊少年サンデー」で連載しているラブコメディ。2025年7月よりTVアニメが放送された。
18巻は学園祭編が描かれており、舞台の役作りのために優と三姉妹が特訓を行なうも、三姉妹は赤面を連発。また天才生徒会長・唯も太郎と演技の練習をするも、クールな顔で暴走気味になってしまう。【「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」18巻あらすじ】
天才少女達、 がんばる！ 白熱学園祭編！
舞台の役作りのため
優と三姉妹は特訓！
……が、なぜか
三姉妹 赤面連発!?
天才生徒会長・唯も
太郎と演技の練習！
……が、クールな顔で
暴走気味!?
走る想いは”恋”のせい
一生懸命の18巻。
(C)ひらかわあや／小学館