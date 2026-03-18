【「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」18巻】 3月18日 発売 価格：627円

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小学館は、マンガ「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」の18巻を3月18日に発売する。価格は627円。

本作はひらかわあや氏が「週刊少年サンデー」で連載しているラブコメディ。2025年7月よりTVアニメが放送された。

18巻は学園祭編が描かれており、舞台の役作りのために優と三姉妹が特訓を行なうも、三姉妹は赤面を連発。また天才生徒会長・唯も太郎と演技の練習をするも、クールな顔で暴走気味になってしまう。

【「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」18巻あらすじ】

天才少女達、 がんばる！ 白熱学園祭編！

舞台の役作りのため

優と三姉妹は特訓！

……が、なぜか

三姉妹 赤面連発!?

天才生徒会長・唯も

太郎と演技の練習！

……が、クールな顔で

暴走気味!?

走る想いは”恋”のせい

一生懸命の18巻。

(C)ひらかわあや／小学館

