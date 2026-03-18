「再会の勇者」1巻が本日発売！ 勇者は女性と交わり続ける“再会の旅”へ……異色と好色が交わる冒険ファンタジー
【「再会の勇者」1巻】 3月18日 発売 価格：792円
【拡大画像へ】 【「再会の勇者」1巻あらすじ】
「再会の旅って…なんなのよ――!?」
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講談社は、マンガ「再会の勇者」の1巻を3月18日に発売する。価格は792円。
本作は「ヤンマガWeb」で荒緒択氏が連載している作品。「異色と好色が交わる再会の冒険ファンタジー」と銘打たれている。
魔王を討伐した勇者・ヤーヌスは、仲間のアイリスに「再会の旅」に出ることを打ち明ける。アイリスは一人で旅立った彼の後を追うが、道中でヤーヌスが他の女性と交わり続ける衝撃の光景を目にする。
「再会の旅って…なんなのよ――!?」
魔王を討伐し、王都へと帰還した勇者・ヤーヌスとその一行。
盛大な宴の中、ヤーヌスは仲間の一人・アイリスに、新たに「再会の旅」に出ることを打ち明ける。
翌日、一人で旅立ってしまったヤーヌスを追うアイリスだったが、道中彼女が見るのは、ヤーヌスが他の女性と交わり続ける衝撃の光景で……!?
異色と好色が交わる再会の冒険ファンタジー開幕！