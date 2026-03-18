【「再会の勇者」1巻】 3月18日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「再会の勇者」の1巻を3月18日に発売する。価格は792円。

本作は「ヤンマガWeb」で荒緒択氏が連載している作品。「異色と好色が交わる再会の冒険ファンタジー」と銘打たれている。

魔王を討伐した勇者・ヤーヌスは、仲間のアイリスに「再会の旅」に出ることを打ち明ける。アイリスは一人で旅立った彼の後を追うが、道中でヤーヌスが他の女性と交わり続ける衝撃の光景を目にする。

【「再会の勇者」1巻あらすじ】

「再会の旅って…なんなのよ――!?」

魔王を討伐し、王都へと帰還した勇者・ヤーヌスとその一行。

盛大な宴の中、ヤーヌスは仲間の一人・アイリスに、新たに「再会の旅」に出ることを打ち明ける。

翌日、一人で旅立ってしまったヤーヌスを追うアイリスだったが、道中彼女が見るのは、ヤーヌスが他の女性と交わり続ける衝撃の光景で……!?

異色と好色が交わる再会の冒険ファンタジー開幕！



