「目の保養」「素晴らしい健康美」韓国美人チア、日本で見せた生足美脚ショット

韓国や台湾で活動する美人チアリーダー、キム・ドアの来日SHOTが話題だ。

【写真】「期待していいよ」キム・ドアの“脱アジア級”ボリューム感

キム・ドアは最近、自身のインスタグラムで「私の旅行メイト♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白のツイードジャケットにミニスカートを合わせた私服姿のキム・ドアが写っている。チアリーダーとして活動するだけあってスラリとしたプロポーションが際立ち、ミニスカートからあらわになった脚線美が見る者を魅了している。

ほかにも、道頓堀の戎橋でグリコの看板を背景にポーズを取ったり、あべのハルカスの展望台でカメラに微笑んだりするなど、日本旅行を満喫する様子を披露したキム・ドア。彼女の投稿には「目の保養です」「素晴らしい健康美」「可愛くてつらい」「女神ですか？」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ドアInstagram）

キム・ドアは1994年12月24日生まれの31歳で、2018年からチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球のSSGランダースのほか、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、プロサッカーKリーグの水原FC、台湾プロ野球の中信ブラザーズ、台湾男子プロバスケの新北中信特攻などでチアを務めている。