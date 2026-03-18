第１レグで３点リードのマドリーがもう１点追加！ 主将が一発退場のマンCはハーランドのゴールで反撃開始！ 第２レグは１−１で後半へ【CLラウンド16】
現地時間３月18日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、マンチェスター・シティとレアル・マドリーが前者のホームで対戦している。
第１レグを３−０で制したマドリーは、キックオフ直後にいきなり決定機を迎える。開始１分、第１レグではハットトリックの活躍をみせたバルベルデがヴィニシウスの浮き球パスに抜け出してダイレクトで狙ったが、GKドンナルンマの正面でキャッチされる。
一方、大逆転を目ざすシティは果敢に攻撃を仕掛ける。３分、ドクのマイナスの折り返しを受けたシェルキが強烈なミドルを放ったが、GKクルトワに防がれる。その直後にもロドリがボックス内に侵入して右足で狙ったが、またしてもマドリー守護神の好守に阻まれた。
17分には、アウェーチームがチャンスを創出。ヴィニシウスが左からドリブルで仕掛け、カットインからコントロールショットを放つも、右のポストを直撃。その後の流れから再びヴィニシウスが左足でシュート。これをゴールライン上にいたベルナルド・シウバが腕でブロックして、マドリーはPKを獲得。シティ主将はレッドカードを受けて退場となる。このPKをヴィニシウスが確実に決めた。
リードを広げられたシティ。41分にショートコーナーの流れから左サイドを突破したドクの折り返しをハーランドがダイレクトで押し込んで１点を返す。このまま第２レグは１−１で折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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第１レグを３−０で制したマドリーは、キックオフ直後にいきなり決定機を迎える。開始１分、第１レグではハットトリックの活躍をみせたバルベルデがヴィニシウスの浮き球パスに抜け出してダイレクトで狙ったが、GKドンナルンマの正面でキャッチされる。
17分には、アウェーチームがチャンスを創出。ヴィニシウスが左からドリブルで仕掛け、カットインからコントロールショットを放つも、右のポストを直撃。その後の流れから再びヴィニシウスが左足でシュート。これをゴールライン上にいたベルナルド・シウバが腕でブロックして、マドリーはPKを獲得。シティ主将はレッドカードを受けて退場となる。このPKをヴィニシウスが確実に決めた。
リードを広げられたシティ。41分にショートコーナーの流れから左サイドを突破したドクの折り返しをハーランドがダイレクトで押し込んで１点を返す。このまま第２レグは１−１で折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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