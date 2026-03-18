◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ4-2イタリア（現地時間16日、マイアミ）

ダメ押しとなる4点目を入れるタイムリーを放ったベネズエラのアラエス選手。Netflixのポストゲームショーに出演し、「勝利を決めてやるぞ、という気持ちでいました」などと語りました。

「チームの雰囲気は観客がかなり後押しをしてくれていたので、負けているきもちにはならなかったです」とビハインドで進んでいた序盤を振り返ったアラエス選手。打てる自信はあったか聞かれると「100％ありました」と笑顔を見せました。

パワー打線を誇り、勝ち上がってきたベネズエラですが、7回にはアクーニャJr.選手が全力疾走で内野安打をもぎ取ると、その後はつないでつないでの3得点。アラエス選手はアクーニャJr.選手のあの全力疾走がチームを盛り上げ、逆転につながったと語りました。

「もちろんホームランを打つ能力はあるんですが、ああいう懸命な走り、あれがチーム全体を盛り上げて、それが逆転につながったと思います」

決勝の相手はアメリカ。アラエス選手は「あしたは優勝するつもりでいきます。そしてWBCを楽しむつもりでいきたいなと思っています。必ず勝てると思っています」と意気込みました。

決勝は日本時間9時にプレーボールです。