◇オープン戦 ソフトバンク5―1中日（2026年3月17日 みずほペイペイD）

ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が17日、中日戦の8回にオープン戦1号の右中間2ランを放った。高卒4年目の今年は春季キャンプで初めて主力中心のA組に抜てきされ、オープン戦では打率・375と好調。代走で出場した7回には無死一、二塁から浅めの中飛で果敢に三塁へのタッチアップを決めた。22年ドラフト1位が打って、走って躍動。自身初の開幕1軍入りを猛アピールした。

アメージングな一撃が飛び出した。イヒネが右中間スタンドに放り込んだ。「打席に立ちたかった。2死で庄子さんが（直前の二塁打で）回してくれてラッキー」。リラックスして打席に向かった2点リードの8回2死二塁。カウント2―1から根尾のフォークをヘルメットをずらしながら捉えた。飛距離120メートルのオープン戦1号2ランに笑みがあふれた。

「侍ジャパン（サポートメンバー）で投げていた人だと思いながら。芯では捉えていたんで“行ってくれるな”と思って走ってました。結果が出て良かった」

愛知・誉から22年ドラフト1位で入団。18年ドラフト1位で中日入りした根尾の球を名古屋市出身の21歳が豪快に仕留めた。地元球団からの一発に「あっそうか！」と気付き、「でも、見るより野球やる方が好きだったんで。そんな感じ」とまた笑った。

本拠地ドームでの本塁打は「たぶん3本目くらい」と話したように2、3軍戦でも打っていたが、1軍戦の一発は格別だ。オープン戦は途中からの出番が多い中、12試合出場で打率・375（8打数3安打）1本塁打2打点と好調だ。

自慢の俊足でも魅せた。1点を追う7回に代走で途中出場し、無死一、二塁で栗原が放った浅めの中飛でタッチアップし、ヘッドスライディングで三塁への進塁に成功。「行けるかなと思ってチャレンジした。全力でチャレンジ。それだけ」とうなずいた。

高卒4年目で初めて春季キャンプA組でスタートし、1軍で求められている役割は代走と守備固めだ。ライバルは昨季同様の役割で101試合に出場した緒方。小久保監督は15日のDeNA戦で一塁代走で出場し、盗塁を期待するも4球スタートが切れなかった場面を振り返り、「緒方ならば行っていたとの意見も出た。そこが求められるところ」とハッパをかけた。

出場機会を求めて外野に挑戦中で、春季キャンプでは連日のアーリーワークでひたすら振り込んだ。その成果は確実に結果として表れている。「全力でやる。走塁と守備で未来を終えるつもりはないので」。強気に言ったイヒネには何かロマンがある。 （井上 満夫）

◇イヒネ・イツア 2004年（平16）9月2日生まれ、愛知県出身の21歳。小3で野球を始める。誉では1年秋からベンチ入りし、2年秋からレギュラーも甲子園出場はなし。高校通算18本塁打。22年ドラフト1位でソフトバンク入団。昨年5月30日の楽天戦で代走として1軍初出場。両親はナイジェリア出身。1メートル86、83キロ。右投げ左打ち。