「有力馬次走報」（１７日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆迎春Ｓを勝ったアスクナイスショー（牡５歳、美浦・中舘）は日経賞（２８日・中山、芝２５００メートル）へ。僚馬ブレイクフォース（牡７歳）はマーチＳ（２９日・中山、ダート１８００メートル）を予定。

◆湾岸Ｓを勝ったマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸）は日経賞へ。

◆小倉大賞典２着のケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田）は津村との新コンビでダービー卿ＣＴ（４月４日・中山、芝１６００メートル）へ。

◆小倉牝馬Ｓ４着のテレサ（牝４歳、栗東・杉山晴）は松若とのコンビで福島牝馬Ｓ（４月１９日・福島、芝１８００メートル）を目指す。

◆プロキオンＳ１０着のテーオーパスワード（牡５歳、栗東・高柳大）はオアシスＳ（４月２６日・東京、ダート１６００メートル）へ。

◆米子城Ｓ６着のテイエムスパーダ（牝７歳、栗東・小椋）は韋駄天Ｓ（５月２４日・新潟、芝１０００メートル）からアイビスサマーダッシュ（８月２日・新潟、芝１０００メートル）へ。

◆阪急杯９着のマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮）は谷川岳Ｓ（５月１０日・新潟、芝１４００メートル）へ向かう。