「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１７日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉スプリングＳ４着のサウンドムーブ（牡、斉藤崇）は皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）を本線にし、ニュージーランドＴ（４月１１日・中山、芝１６００メートル）なども視野に入れる。

共同通信杯３着のロブチェン（牡、杉山晴）は松山とのコンビで皐月賞へ。僚馬でクイーンＣ９着のギャラボーグ（牝）は桜花賞（４月１２日・阪神芝１６００メートル）に向かう。

フェアリーＳ覇者ブラックチャリス（牝、武幸）は津村、紅梅Ｓを制した僚馬リリージョワ（牝）は浜中とのコンビで、フィリーズＲ３着のアイニードユー（牝、吉村）は川田とのコンビでそれぞれ桜花賞に臨む。吉村勢ではエイシンティザー（牡）がチャーチルダウンズＣ（４月４日・阪神、芝１６００メートル）へ。１５日に阪神で１勝クラスを勝ち上がったシーミハットク（牡、寺島）も同レースへ向かう。鞍上は高杉を予定。

〈美浦〉アネモネＳを勝ったディアダイヤモンド（牝、手塚久）は、厩舎で調整して状態が整えば桜花賞へ向かう。新馬戦と１勝クラスを連勝したゴーラッキー（牡、黒岩）はニュージーランドＴへ。昇竜Ｓ５着のマジッククッキー（牡、加藤士）はバイオレットＳ（４月５日・阪神、ダート１４００メートル）を予定している。