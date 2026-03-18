◇ファームリーグ西地区 ソフトバンク2―0広島（2026年3月17日 タマスタ筑後）

昨年11月に腰の手術を受けたソフトバンクの中村晃内野手（36）が17日、実戦復帰を果たした。ファーム・リーグ広島戦（タマスタ筑後）に「3番・指名打者」でスタメン出場。3打数無安打に終わったが、「体は問題ない。最初にしては良いのかなと思う」と前向きに話した。

昨年10月18日の日本ハムとのCSファイナルS第4戦以来、約5カ月ぶりの実戦。初回2死の第1打席は遊ゴロ、4回先頭の第2打席は二ゴロに倒れた。迎えた5回2死一、二塁での第3打席では二遊間方向へ鋭い打球を放つ。相手二塁手の好捕に阻まれたが、「ストライクにはしっかり反応できた」と手応えを得ていた。

慎重に練習を進めてきた走塁面でも「一塁までしっかり走れている」と不安のない姿を見せた。中継で試合をチェックした小久保監督は「内容は全部良かった。久しぶりに打席に立ったとは思えないぐらいの対応だった。ファーストでアウトの駆け抜ける姿も2軍の中でも一番良かった」と安心した様子だった。

指揮官は状態さえ戻れば開幕1軍のメンバーに入ると明言している。起用法についても言及し、山川がDHで出場した試合などの一塁での先発、守備固めとしての起用もあると話した。中村晃はきょう18日以降もファーム・リーグに出場する予定で「守らないといけない。足とか腰の状態を見ながら進める」と話した。プロ19年目の開幕へ向け、さらに状態を上げていく。 （昼間 里紗）