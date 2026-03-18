俳優の是近敦之（48）が24年間所属した吉本興業を31日をもって退所することを18日までに自身のSNSで報告した。

是近は「ご報告」として「いつも温かく応援していただいております皆様そして支えてくださるスタッフ、関係者の皆様へこれまで同様、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と記し、文書の画像を投稿した。

文書には「この度、私、是近敦之は2026年3月31日をもちまして24年間お世話になりました吉本興業株式会社を退所する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と報告した。

24年間の所属に「人生の半分にあたる長い年月の間、在籍させていただき映像作品、演劇、司会など様々な経験を積ませていただきました」と振り返り「そこで芝居に向かう姿勢、挑戦し続ける意思、表現者としての在り方など多くのことを学ばせていただきました。歴代のマネージメント担当者の方々、関わらせていただきました皆様に感謝申し上げます」と記した。

今後については「尚、引き続き役者の道を歩み続ける所存でございます」とし「これまでの経験で培ったものをまだまだ微力ながらも発揮できる場を探求し続けてまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、応援のほど何卒よろしくお願い申し上げます」としている。