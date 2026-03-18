「フラワーＣ・Ｇ３」（２１日、中山）

Ｇ１馬を兄に持つ東西の良血２頭が３歳牝馬の勢力図を塗り替えるか。美浦の木村厩舎が送り出すのは、海外を含むＧ１・６勝のイクイノックスの全妹イクシード。そして栗東の辻野厩舎からは、大阪杯連覇中のベラジオオペラの半妹エアビーアゲイルが登場する。お互いまだ１勝馬。未知の魅力にあふれる若き乙女のガチンコ対決から目が離せない。

期待の膨らむ血統だ。１０月の東京で新馬戦を制したキタサンブラック産駒のイクシードはＧ１・６勝馬イクイノックスの全妹。その初陣はスローペースで前が有利の展開のなかで後方から馬群の外を回り、余裕の手応えで差し切りＶ。記録した上がり３Ｆ３３秒４は２位より０秒６も速く、非凡な瞬発力を見せつけた。

素質は間違いなく一級品。ただ、キャリア１戦での重賞挑戦となるだけに太田助手は慎重な構えで「全体的に弱さがあり、現状は課題を修正しながらベースを上げている段階です」と調整過程を説明する。心身ともに良化の余地を残していて、本当に良くなるのは先とみている。

それでも血統と新馬戦の走りを見ると期待してしまう。「新馬の時より改善した部分は見られるが、まだ粗削りのところがあるので、そこを良くしていきたいです」。一段ずつではあるが、着実に階段を上がろうとしている。

新馬戦は全体的に幼さがありながらも他馬を圧倒するパフォーマンスを見せた。兄イクイノックスがそうだったように、重賞のここでも想像の上をいく走りを見せてくれそうな雰囲気はある。「現状でどれだけの走りを見せてくれるかですね」と同助手。良血馬が挑む初重賞は、今後を占う試金石となる。