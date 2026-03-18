北斗晶の長男、4年前に母と同じ女子プロレスラーと結婚 現在は2歳の娘を持つ父に
タレントの北斗晶と長男・佐々木健之介が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)北斗晶、長男・佐々木健之介 ＝テレビ朝日提供
母子でトーク番組初出演という北斗と健之介。9年ほどカナダで暮らしていた健之介は、得意の英語を黒柳に披露する。
4年前、母と同じ女子プロレスラーと結婚した健之介。一人娘・寿々ちゃんは2歳になったという。健之介は自身が育った自然豊かな環境で娘を育てたいという思いから、現在実家の近くで暮らしている。健之介は両親から厳しく育てられたが、いま両親が孫に向ける態度には思わず驚かされることも多いと話す。
両親が有名人ということで苦労したこともあったという健之介。放送では、これまでの思いを母に告白する場面も。
(左から)北斗晶、長男・佐々木健之介 ＝テレビ朝日提供
母子でトーク番組初出演という北斗と健之介。9年ほどカナダで暮らしていた健之介は、得意の英語を黒柳に披露する。
4年前、母と同じ女子プロレスラーと結婚した健之介。一人娘・寿々ちゃんは2歳になったという。健之介は自身が育った自然豊かな環境で娘を育てたいという思いから、現在実家の近くで暮らしている。健之介は両親から厳しく育てられたが、いま両親が孫に向ける態度には思わず驚かされることも多いと話す。
両親が有名人ということで苦労したこともあったという健之介。放送では、これまでの思いを母に告白する場面も。