メジャー組の誤算 侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れ、２００６年に第１回大会が始まって以降、史上初めてＷＢＣで４強進出を逃した。敗因いくつかの視点から探る「ＷＢＣ侍連覇ならず 検証」の第２回はメジャーリーガーたちの誤算―。

首脳陣はメジャー組投手陣の誤算に頭を悩ませていた。２月末、宮崎合宿の最終盤に合流した菊池（エンゼルス）はライブＢＰなど、少ない実戦練習を経て３月２日のオリックス戦（京セラＤ）に先発したが、初回に３失点、立ち上がりに不安を残した。開幕２戦目、７日の韓国戦でも初回に３失点。首脳陣の間ではこの投球が引き金となり、期待していた準決勝以降の先発ではなく、中継ぎ起用へとかじを切った。実績のある左腕にふさわしい持ち場を―。「どこで登板させるか」が最後まで懸案となっていた。

また絶対エースの山本には大きな“壁”が課されていた。ドジャース側から１次Ｒではルール上の制限である６５球以下、５０球程度の球数制限を通達されていた。実際に台湾戦では５３球で３回を投げ切れず。早過ぎるとも言われた降板の裏側だった。

大一番となったベネズエラ戦でも同様にルールの８０球以下の制限を強いられた。先頭のアクーニャに一発を浴びながら４回２失点にまとめ計６９球。厳しい制限が投球に影響を与えた可能性もある。優勝した過去の大会では大黒柱がフル回転したケースがほとんど。エースを思うように投げさせられない“ジレンマ”は山本以降の継投プランにも影響を及ぼしたはずだ。

井端監督は野手を含めたメジャー侍たちの調整については個々に一任。唯一の希望は時差調整のため、宮崎合宿後の名古屋滞在中（２月２４〜２８日）の合流を「目指してほしい」ということだけだった。しかし、岡本（ブルージェイズ）と村上（Ｗソックス）はメジャー１年目。チームでの練習と実戦を優先せざるを得ず。大阪での強化試合が始まるギリギリでの帰国となり、時差ぼけによるコンディション不良が続いた。結果的に１次Ｒの開幕から３試合、バットは湿った。マイアミに到着以降も、村上が「体調はあんまりよくない」と危機感を口にするなど、万全にはほど遠く、ともに大会通算で打率２割１分１厘、本領を発揮するには至らなかった。

大会前に救援陣の辞退者が続出。本番を迎えてからもいくつもの“狂い”が生じながらも井端監督は打つべき手を打った。連覇はならなかったが２８年ロス五輪など、将来へ向けてまいた種は確実に芽生えてきている。（特別取材班）