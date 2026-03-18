◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）

今月４日に開業した橋田宜長（よしたけ）調教師＝栗東＝が愛知杯でアイサンサンと重賞初挑戦する。父はサイレンススズカ、アドマイヤベガを管理したことで知られる橋田満元調教師で、２３年２月に定年引退した。３年ぶりに栗東に誕生した橋田厩舎。開業１９日で初タイトル奪取なら史上２位のスピード記録となる。

屈託のない表情に気負いは感じられない。４日に開業したばかりの橋田厩舎がアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）で初重賞に挑む。今月初めに定年引退した佐々木調教師の元管理馬で、まだ預託前だった戎橋Ｓを勝ってのオープン入り。「ありがたいですね。オーナーや佐々木先生に感謝しかありません」。勝てば、史上２位となる開業から１９日での重賞制覇。３７歳の橋田調教師は３週目での重賞挑戦に表情を引き締めた。

流れのままに仕上げていく。自らが手がけてから約２週間になるが、「前走も勝っていますし、その延長戦上でやっています」と調整方針は変えず。担当の三山助手も佐々木厩舎時代と同じで、ほぼ坂路を中心の調教を行う。１週前にはしまい重点に鋭く脚を伸ばし、加速ラップを刻みつつ、５３秒２―１２秒２をマーク。「動きはよかったです」と満足そうにうなずいた。

祖父の俊三さん、そしてＧ１・１１勝を含むＪＲＡ重賞６３勝を挙げた父の満さんの流れを引き継ぐように開業。そんな厩舎で掲げるスローガンがある。それが「相手のためにもうひとつ」。それぞれが互いを思いやり、助け合えば、それが馬のためにこうしてあげようと気持ちにつながる、という考え方だ。「僕の指示が十分にできないこともありますが、チームで考えて、解決してくれている。スタッフに恵まれたなと思います」とうなずく。

そんな穏やかな空間の中、アイサンサンは気持ちよさそうに日々を過ごしている。「心配していたカイバ食いなども落ちず、落ち着いていると思います。いい形で送り出せると思います」と笑顔で仕上がりに太鼓判を押した若きトレーナー。人の力と馬の力を融合させ、重賞初挑戦初制覇の偉業へ挑む。（山本 武志）

◆開業以来スピード重賞制覇 歴代最速は、諏訪富三元調教師の開業５日で、１９７５年のクイーンＳ（アンセルモ）で達成した。開業２１日で続くのが現役の菊沢隆徳調教師で、２０１１年の阪神スプリングＪ（オープンガーデン）。歴代３位は１９９５年に北九州記念（イナズマタカオー）を勝った音無秀孝元調教師の開業３３日となっている。